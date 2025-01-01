Традиционный бал на корабле: не пропустите!

Дамы и господа, судари и сударыни, патриции и плебеи, товарищи! 29 августа приглашаем вас на наш традиционный бал, который пройдет на борту огромного теплохода, плывущего по живописной Москве-реке.

Неповторимая атмосфера

Специально оборудованный для концерта теплоход предложит вам все необходимое для незабываемого вечера: сцену, качественный звук и эффектное освещение. Здесь вас ждет прекрасная атмосфера и любимые песни — хиты, проверенные временем!

Ограниченное количество мест

Обратите внимание! Несмотря на размеры судна, количество мест строго ограничено. Это связано с вместимостью корабля, поэтому не тяните с покупкой билетов — иначе вам придется остаться на берегу!

Важная информация

Посадка на теплоход начинается в 19:00, а отправление — в 19:30. Место старта — Северный речной вокзал, причал N1. Убедитесь, что вы не опоздаете!

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и насладиться вечерним круизом под звуки живой музыки!