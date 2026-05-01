Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Илугдин Трио
Билеты от 1500₽
Киноафиша Илугдин Трио

Илугдин Трио

12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Илугдин Трио: искушение джазом в Клубе Алексея Козлова

В Клубе Алексея Козлова выступит джазовый коллектив «Илугдин Трио», чья музыка — это яркое проявление международного джазового искусства с национальными корнями. Ансамбль, состоящий из талантливых музыкантов, регулярно радует поклонников своим оригинальным звучанием как в Москве, так и на гастролях по всей стране.

Знакомьтесь с музыкантами

На сцене «Илугдин Трио» вы увидите:

  • Дмитрий Илугдин — фортепиано
  • Михаил Дмитриев — контрабас
  • Пётр Ившин — ударные

История коллектива

Ансамбль «Илугдин Трио» дебютировал на большой сцене в 2012 году, сразу завоевав внимание слушателей. Их музыка, основанная на классическом сочетании инструментов, создает гармоничное и узнаваемое звучание, способное покорить сердца любителей джаза и национальных мотивов.

Для кого этот концерт?

Концерт «Илугдин Трио» станет настоящим подарком для истинных ценителей джаза. Это выступление обещает быть насыщенным и увлекательным, а также подарит слушателям уникальную возможность насладиться качественной музыкой с глубокими национальными корнями. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Илугдин Трио

Помощь с билетами
Май
Июнь
28 мая четверг
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽
25 июня четверг
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Асайлум
18+
Фестиваль Электронная музыка

Асайлум

26 июня в 23:00 Dex
от 1600 ₽
Симфония Атака Титанов - Оркестр CAGMO
6+
Живая музыка

Симфония Атака Титанов - Оркестр CAGMO

18 июля в 18:00 КЦ ЗИЛ
от 3500 ₽
Алексей Шамутило
18+
Юмор

Алексей Шамутило

29 мая в 23:00 Standup Club на Трубной
от 750 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше