Ilugdin Trio: Отражение русского джаза на сцене

В России есть джазовый коллектив, который смело можно назвать олицетворением «русского джаза» — это Ilugdin Trio. Музыка пианиста и композитора Дмитрия Илугдина – превосходный образец международного джазового искусства с национальными корнями. Ансамбль регулярно выступает в Москве и гастролирует по всей стране, покоряя слушателей своим оригинальным звучанием.

Дмитрий Илугдин начал свой творческий путь три десятилетия назад. Он предпочёл сложный и благородный путь создания авторской музыки, не полагаясь на привычные стандарты и стилистические клише. Это позволило ему раз за разом вовлекать аудиторию в своё музыкальное повествование, делая джаз одновременно доступным и глубоким.

История и достижения ансамбля

Илугдин погружён в мир джаза с середины 1990-х. Он успел поработать в проектах легендарного саксофониста Алексея Козлова, оставив заметный след в российском джазовом сообществе. Кроме сценической деятельности, Илугдин активно пишет музыку для кино и телевидения, что делает его авторские работы ещё более выразительными.

Ансамбль Ilugdin Trio дебютировал на большой сцене в 2012 году, сразу заявив о себе как о ярком коллективе, работающем в современной джазовой стилистике. Классическое сочетание инструментов — акустическое фортепиано (сам Дмитрий), контрабас (сначала Виктор Шестак, позже Михаил Дмитриев) и ударная установка (Пётр Ившин) — создаёт гармоничное, узнаваемое звучание трио.

Международные успехи

Первый крупный международный успех пришёл в 2019 году, когда норвежский лейбл Losen Records выпустил альбом «Reflection» («Отражение»). Этот релиз, получивший высокие оценки критиков по всему миру, в том числе в США, стал заметным событием, так как европейские джазовые музыканты редко получают широкое внимание.

С 2021 года альбомы Дмитрия Илугдина выходят на московском лейбле Jazzist. Среди них — студийная работа «My Story», концертный альбом «Live Sketches» (2022) и «Solaris» (2023), в котором звучание трио дополнил струнный оркестр OpensoundOrchestra под управлением Станислава Малышева.

Кто выступит на концерте

На сцену выйдут: