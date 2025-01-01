Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ilugdin Trio
Билеты от 1500₽
Киноафиша Ilugdin Trio

Ilugdin Trio

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Ilugdin Trio: Отражение русского джаза на сцене

В России есть джазовый коллектив, который смело можно назвать олицетворением «русского джаза» — это Ilugdin Trio. Музыка пианиста и композитора Дмитрия Илугдина – превосходный образец международного джазового искусства с национальными корнями. Ансамбль регулярно выступает в Москве и гастролирует по всей стране, покоряя слушателей своим оригинальным звучанием.

Дмитрий Илугдин начал свой творческий путь три десятилетия назад. Он предпочёл сложный и благородный путь создания авторской музыки, не полагаясь на привычные стандарты и стилистические клише. Это позволило ему раз за разом вовлекать аудиторию в своё музыкальное повествование, делая джаз одновременно доступным и глубоким.

История и достижения ансамбля

Илугдин погружён в мир джаза с середины 1990-х. Он успел поработать в проектах легендарного саксофониста Алексея Козлова, оставив заметный след в российском джазовом сообществе. Кроме сценической деятельности, Илугдин активно пишет музыку для кино и телевидения, что делает его авторские работы ещё более выразительными.

Ансамбль Ilugdin Trio дебютировал на большой сцене в 2012 году, сразу заявив о себе как о ярком коллективе, работающем в современной джазовой стилистике. Классическое сочетание инструментов — акустическое фортепиано (сам Дмитрий), контрабас (сначала Виктор Шестак, позже Михаил Дмитриев) и ударная установка (Пётр Ившин) — создаёт гармоничное, узнаваемое звучание трио.

Международные успехи

Первый крупный международный успех пришёл в 2019 году, когда норвежский лейбл Losen Records выпустил альбом «Reflection» («Отражение»). Этот релиз, получивший высокие оценки критиков по всему миру, в том числе в США, стал заметным событием, так как европейские джазовые музыканты редко получают широкое внимание.

С 2021 года альбомы Дмитрия Илугдина выходят на московском лейбле Jazzist. Среди них — студийная работа «My Story», концертный альбом «Live Sketches» (2022) и «Solaris» (2023), в котором звучание трио дополнил струнный оркестр OpensoundOrchestra под управлением Станислава Малышева.

Кто выступит на концерте

На сцену выйдут:

  • Дмитрий Илугдин (фортепиано)
  • Михаил Дмитриев (контрабас)
  • Пётр Ившин (ударные)

Купить билет на концерт Ilugdin Trio

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
25 декабря четверг
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 2000 ₽
29 января четверг
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Большой Stand Up концерт
18+
Юмор
Большой Stand Up концерт
26 декабря в 21:00 Standup Brothers
от 15 ₽
Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
12 декабря в 21:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
27 декабря в 18:00 Spaten Haus Grand
от 1990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше