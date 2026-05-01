Спектакль Иллюзия

Иллюзия
Режиссер Марина Брусникина
Комическая «Иллюзия» по произведению Пьера Корнеля в РАМТ

В РАМТ на Большой сцене состоится постановка «Иллюзия» Пьера Корнеля. Эта комедия сочетает в себе элементы волшебства и любви, приключений и предательств, а также увлекательные истории о блудном сыне и безутешном отце. В спектакле обыгрывается эффект «театра в театре», который не оставит равнодушными любителей экспериментального театра и сложных сюжетных конструкций.

Постановка захватывает зрителей, помещая их в атмосферу барочного театра, где вдруг становятся заметными черты современности. Режиссер Марина Брусникина, выбрав почти забытую комедию Корнеля, намерена создать пространство для свободной актерской игры, одновременно вызывая «смех сквозь слезы» и отражая реалии XXI века.

Современный взгляд на вечные вопросы

Как отмечает Марина Брусникина: «Мне очень нравится название пьесы. На репетициях кто-нибудь обязательно скажет: 'Нет-нет, у меня нет иллюзий', - сейчас это наша любимая фраза». Режиссер чувствует, что именно с труппой РАМТ ей удается создать атмосферу задора и азартной игры, которая необходима для комедийного материала.

Спектакль обещает стать ярким событием, которое позволяет зрителям на время забыть о повседневных заботах и окунуться в мир радости и иллюзий. Погружение в «Иллюзию» станет не только развлечением, но и поводом для размышлений о вечных темах: отношениях отцов и детей, традициях и современном бунте.

Не пропустите возможность посетить это необычное представление и насладиться шахматной игрой чувств, созданной талантливыми артистами РАМТ!

Май
Июнь
28 мая четверг
19:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 500 ₽
9 июня вторник
19:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 500 ₽

