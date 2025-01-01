Спектакль Иллюзионное шоу «Щелкунчик и тайна ореха Кракатук»

Щелкунчик и тайна ореха Кракатук. Новогоднее представление в Санкт-Петербурге
Приглашаем вас на новогоднее шоу, где сказка зависит от вас! В новогоднюю ночь оживут игрушки, заиграет снежный мороз, а орех Кракатук решит судьбу праздника. Чем закончится история — победой добра или хитростью Мышиного короля — решаете именно вы вместе с детьми!
Что вас ждет?
- Юмор: От которого родители смеются до слёз.
- Иллюзии и спецэффекты: Что удивят даже взрослых.
- Интерактив: Зрители влияют на сюжет!
Праздник в цифрах
- 100 минут: Праздник от welcome программы до финала.
- 135 см: Рост нашего очаровательного Щелкунчика.
- 12 745 снежинок: Финал, в котором весь зал сияет.
Welcome-шоу
Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, фотозоны, флешмобы, вокал Феи Драже и веселые игры с героями — праздник начнется ещё до поднятия занавеса!
На сцене вас ждёт:
- Иллюзионное шоу «Телепортация в волшебную страну»
- Нападение мышиной армии (безопасно, но очень эффектно!)
- Фехтовальные поединки «Битва с Мышиным Королём»
- Танцевальное шоу «Ожившие игрушки»
- Трогательный номер «Мари» на пуантах
- Живой вокал
Наши волшебные условия
- Дети до 4-х лет: Бесплатно!
- Время начала welcome программы: Указано в билетах, приходить заранее не нужно.
- Сменная обувь: По желанию, улыбки — обязательно!
- Стоимость билета: На взрослого и ребёнка одинаковая.
- Родители: Могут не приобретать билет для себя — достаточно провести ребёнка в зал и подождать в фойе.