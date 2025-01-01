Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Иллюзионное шоу «Щелкунчик и тайна ореха Кракатук»
Киноафиша Иллюзионное шоу «Щелкунчик и тайна ореха Кракатук»

Спектакль Иллюзионное шоу «Щелкунчик и тайна ореха Кракатук»

0+
Возраст 0+

О спектакле

Щелкунчик и тайна ореха Кракатук. Новогоднее представление в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на новогоднее шоу, где сказка зависит от вас! В новогоднюю ночь оживут игрушки, заиграет снежный мороз, а орех Кракатук решит судьбу праздника. Чем закончится история — победой добра или хитростью Мышиного короля — решаете именно вы вместе с детьми!

Что вас ждет?

  • Юмор: От которого родители смеются до слёз.
  • Иллюзии и спецэффекты: Что удивят даже взрослых.
  • Интерактив: Зрители влияют на сюжет!

Праздник в цифрах

  • 100 минут: Праздник от welcome программы до финала.
  • 135 см: Рост нашего очаровательного Щелкунчика.
  • 12 745 снежинок: Финал, в котором весь зал сияет.

Welcome-шоу

Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, фотозоны, флешмобы, вокал Феи Драже и веселые игры с героями — праздник начнется ещё до поднятия занавеса!

На сцене вас ждёт:

  • Иллюзионное шоу «Телепортация в волшебную страну»
  • Нападение мышиной армии (безопасно, но очень эффектно!)
  • Фехтовальные поединки «Битва с Мышиным Королём»
  • Танцевальное шоу «Ожившие игрушки»
  • Трогательный номер «Мари» на пуантах
  • Живой вокал

Наши волшебные условия

  • Дети до 4-х лет: Бесплатно!
  • Время начала welcome программы: Указано в билетах, приходить заранее не нужно.
  • Сменная обувь: По желанию, улыбки — обязательно!
  • Стоимость билета: На взрослого и ребёнка одинаковая.
  • Родители: Могут не приобретать билет для себя — достаточно провести ребёнка в зал и подождать в фойе.

Купить билет на спектакль Иллюзионное шоу «Щелкунчик и тайна ореха Кракатук»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
28 декабря воскресенье
13:00
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
от 2000 ₽
17:00
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
от 2000 ₽
6 января вторник
13:00
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
от 800 ₽
17:00
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
от 800 ₽

Фотографии

Иллюзионное шоу «Щелкунчик и тайна ореха Кракатук» Иллюзионное шоу «Щелкунчик и тайна ореха Кракатук» Иллюзионное шоу «Щелкунчик и тайна ореха Кракатук» Иллюзионное шоу «Щелкунчик и тайна ореха Кракатук» Иллюзионное шоу «Щелкунчик и тайна ореха Кракатук» Иллюзионное шоу «Щелкунчик и тайна ореха Кракатук» Иллюзионное шоу «Щелкунчик и тайна ореха Кракатук» Иллюзионное шоу «Щелкунчик и тайна ореха Кракатук» Иллюзионное шоу «Щелкунчик и тайна ореха Кракатук» Иллюзионное шоу «Щелкунчик и тайна ореха Кракатук»

В ближайшие дни

Профсоюз работников ада
18+
Иммерсивный
Профсоюз работников ада
4 марта в 19:00 The Red Corner
от 2500 ₽
Можно попросить Нину?
6+
Драма
Можно попросить Нину?
18 февраля в 17:00 Театр сказки
от 1000 ₽
ДК
18+
Драма
ДК
13 января в 20:00 Karlsson Haus на Кирочной
от 2800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше