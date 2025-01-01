Спектакль Иллюзионное шоу «Щелкунчик и тайна ореха Кракатук»

Щелкунчик и тайна ореха Кракатук. Новогоднее представление в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на новогоднее шоу, где сказка зависит от вас! В новогоднюю ночь оживут игрушки, заиграет снежный мороз, а орех Кракатук решит судьбу праздника. Чем закончится история — победой добра или хитростью Мышиного короля — решаете именно вы вместе с детьми!

Что вас ждет?

Юмор: От которого родители смеются до слёз.

От которого родители смеются до слёз. Иллюзии и спецэффекты: Что удивят даже взрослых.

Что удивят даже взрослых. Интерактив: Зрители влияют на сюжет!

Праздник в цифрах

100 минут: Праздник от welcome программы до финала.

Праздник от welcome программы до финала. 135 см: Рост нашего очаровательного Щелкунчика.

Рост нашего очаровательного Щелкунчика. 12 745 снежинок: Финал, в котором весь зал сияет.

Welcome-шоу

Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, фотозоны, флешмобы, вокал Феи Драже и веселые игры с героями — праздник начнется ещё до поднятия занавеса!

На сцене вас ждёт:

Иллюзионное шоу «Телепортация в волшебную страну»

Нападение мышиной армии (безопасно, но очень эффектно!)

Фехтовальные поединки «Битва с Мышиным Королём»

Танцевальное шоу «Ожившие игрушки»

Трогательный номер «Мари» на пуантах

Живой вокал

Наши волшебные условия