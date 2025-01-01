Спектакль Иллюзионно-цирковое шоу «Величайший шоумен»

Цирковое шоу в Сочи

Магия начинается! Приглашаем вас на великолепный иллюзионный спектакль «Величайший шоумен», который перенесёт зрителей в атмосферу старого цирка. Каждый артист здесь уникален, а воздух переполнен волшебством. Готовьтесь удивляться!

Сюжет и идеи спектакля

«Величайший шоумен» — это не просто шоу с чудесами и невероятными трюками. Это история о вере, которая живёт в каждом из нас: вера в будущее, вера в чудеса, вера в любовь и, прежде всего, вера в себя!

Удобства для зрителей

Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть выбрать еду и напитки и настроиться на волну хорошего настроения. В нашем кафе работает линия раздачи и бар.

Важная информация

Просим обратить внимание: на мероприятиях запрещается самостоятельно двигать или перемещать столы. Если вы хотите пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору — он подберёт для вас более комфортное место.

Место проведения

Спектакль пройдёт в Red Buffet Lounge, по адресу: Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.

Дополнительные детали

Сбор гостей начнётся в 19:00, а сам спектакль начнётся в 20:00. Продолжительность мероприятия составляет 1 час. Билеты от 799 р. Возрастное ограничение — 16+.