Спектакль Иллюзионно-цирковое шоу «Величайший шоумен»

Магия начинается в Red Buffet

Погрузитесь в великолепный иллюзионный спектакль, который перенесет вас в атмосферу старого цирка! Здесь каждый артист уникален, а воздух напоен магией и волшебством. Зрители готовы удивляться и наслаждаться невероятными трюками.

«Величайший шоумен» — это не только история о чудесах и удивительных перевоплощениях. В центре внимания — вера, живущая в каждом из нас: вера в будущее, в чудо, в любовь и, прежде всего, в себя.

Подготовьтесь к вечеру

Для вашего удобства работает линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть сделать выбор еды и напитков, а также настроиться на волну хорошего настроения!

Важно знать

На мероприятиях запрещается двигать или перемещать столы самостоятельно. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору — мы подберем для вас более комфортный стол.

Место и время

Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.

Когда: 12 сентября в 20:00. Сбор гостей с 19:00.

Билеты и продолжительность

Цена билетов: от 599 рублей.

Продолжительность мероприятия: 1 час.

Возрастное ограничение: 12+

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого представления!