Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Иллюзионно-цирковое шоу «Величайший шоумен»
Киноафиша Иллюзионно-цирковое шоу «Величайший шоумен»

Спектакль Иллюзионно-цирковое шоу «Величайший шоумен»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Магия начинается в Red Buffet

Погрузитесь в великолепный иллюзионный спектакль, который перенесет вас в атмосферу старого цирка! Здесь каждый артист уникален, а воздух напоен магией и волшебством. Зрители готовы удивляться и наслаждаться невероятными трюками.

«Величайший шоумен» — это не только история о чудесах и удивительных перевоплощениях. В центре внимания — вера, живущая в каждом из нас: вера в будущее, в чудо, в любовь и, прежде всего, в себя.

Подготовьтесь к вечеру

Для вашего удобства работает линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть сделать выбор еды и напитков, а также настроиться на волну хорошего настроения!

Важно знать

На мероприятиях запрещается двигать или перемещать столы самостоятельно. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору — мы подберем для вас более комфортный стол.

Место и время

Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.

Когда: 12 сентября в 20:00. Сбор гостей с 19:00.

Билеты и продолжительность

Цена билетов: от 599 рублей.
Продолжительность мероприятия: 1 час.
Возрастное ограничение: 12+

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого представления!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 12 сентября
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
20:00 от 599 ₽

В ближайшие дни

Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
3 октября в 19:00 Зимний театр
от 1500 ₽
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
30 сентября в 19:00 Зимний театр
от 1500 ₽
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
11 ноября в 19:00 Зимний театр
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше