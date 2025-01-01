Спектакль Иллюзионно-цирковое шоу «Величайший шоумен»

Погрузитесь в великолепный иллюзионный спектакль, который перенесет вас в атмосферу старого цирка! Здесь каждый артист уникален, а воздух напоен магией и волшебством. Зрители готовы удивляться и наслаждаться невероятными трюками.
«Величайший шоумен» — это не только история о чудесах и удивительных перевоплощениях. В центре внимания — вера, живущая в каждом из нас: вера в будущее, в чудо, в любовь и, прежде всего, в себя.
Для вашего удобства работает линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть сделать выбор еды и напитков, а также настроиться на волну хорошего настроения!
На мероприятиях запрещается двигать или перемещать столы самостоятельно. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору — мы подберем для вас более комфортный стол.
Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.
Когда: 12 сентября в 20:00. Сбор гостей с 19:00.
Цена билетов: от 599 рублей.
Продолжительность мероприятия: 1 час.
Возрастное ограничение: 12+
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого представления!