Иллюзионист
Киноафиша Иллюзионист

Спектакль Иллюзионист

6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Шоу «Иллюзионист»: магия и удивление ждут вас!

Приглашаем вас на уникальное шоу-спектакль «Иллюзионист», где вы сможете погрузиться в мир невероятных возможностей и чарующего мастерства. Это не просто фокусы – это подлинное искусство, которое трансформирует повседневность в волшебство!

Что вас ждет?

Здесь вы сможете задать себе множество захватывающих вопросов: что прочнее – сталь и пламя или человеческое тело? Где находится дверь в параллельный мир? Возможно ли касание на расстоянии? Полет и левитация – миф или реальность прямо перед вами?

На протяжении полутора часов шоу вы станете участником одного большого трюка, где каждый зритель, без исключения, будет вовлечен в магию. Мы, ученики великого Владимира Данилина, не только продемонстрируем техники нашего мастера, но и представим собственные инновационные и удивительные фокусы нового поколения!

Для кого это шоу?

«Иллюзионист» подходит для зрителей всех возрастов. Это отличная возможность провести время вместе с детьми, подарив им впечатления на целую жизнь. Шоу наполнено радостью, удивлением и вдохновением!

Современное восприятие волшебства

В этом спектакле раскрываются невероятные способности артистов, требующие ежедневных усилий и преданности искусству. Каждый участник на сцене – не просто фокусник, а истинный маг, обладающий умением удивлять и поражать воображение зрителей.

Не упустите шанс забыть о повседневной реальности и погрузиться в мир магии с шоу «Иллюзионист»! Убедитесь сами, как легко можно восхищаться и удивляться, погружаясь в этот удивительный мир!

Купить билет на спектакль Иллюзионист

Ноябрь
28 ноября пятница
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 1000 ₽

