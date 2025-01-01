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Иллюзии обмана
Билеты от 950₽
Киноафиша Иллюзии обмана

Спектакль Иллюзии обмана

6+
Возраст 6+
Билеты от 950₽

О концерте/спектакле

Новое шоу Цирка Чудес для детей в Петербурге

С давних времён необычные способности иллюзионистов завораживают зрителей. Их трюки и иллюзии становятся легендами, а сами они вызывают множество вопросов: кто они? Ловкие фокусники? Настоящие волшебники? Или, может быть, талантливые обманщики?

Приглашаем вас познакомиться с ними лично! Посмотрите на магию своими глазами и примите участие в невероятных фокусах. Попробуйте сами разоблачить главных мастеров иллюзий обмана!

Что вас ждёт на шоу?

Новое шоу Цирка Чудес, под названием «Иллюзии обмана», способно поразить даже самых закоренелых скептиков. Обвести вокруг пальца целый зрительный зал могут только лучшие из лучших!

Звёзды вечера

На сцене выступят известные иллюзионисты, герои популярных TV-шоу, настоящие профессионалы в области манипуляций. Их мастерство позволяет управлять пространством и временем, а стихии огня, воздуха и воды подчиняются их воле.

Уникальные моменты

Готовьтесь к удивительным превращениям, когда люди и птицы исчезают и появляются в самые неожиданные моменты. Это шоу не только развлечёт вас, но и оставит незабываемые впечатления!

Погрузитесь в «Иллюзии обмана» — этот обман вам понравится и запомнится на всю жизнь!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
19:00 от 1500 ₽
18 октября
КЦ «Салют» Москва, Свободы, 37
18:00 от 1500 ₽
26 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 1500 ₽
1 ноября
ДК «Прожектор» Москва, 1-я Владимирская, 10в
19:00 от 1500 ₽
6 декабря
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
19:00 от 950 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 ноября
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
19:00 от 1200 ₽

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