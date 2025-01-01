Музыкальное путешествие с Illusion

«Illusion» — это новая программа, полностью состоящая из композиций Хикару Саваи. Музыка приглашает зрителя к исследованию пространства и времени, а также уникального феномена иллюзий. Здесь звуки ткут фрактальные узоры, а каждая композиция становится настоящим путешествием в запредельное.

Выступающие музыканты

В этом концерте зрители смогут насладиться выступлением:

Анны Виноградовой — игрока на кото,

Натальи Кирюшиной — исполнителя на кото, сямисэн и басовом кото (дзюситиген),

Никиты Часовникова — мастера сякухати школы Тозан Рю с 15-летним стажем, а также преподавателя.

Уникальные премьеры

Многие номера этой программы прозвучат у нас впервые, что делает концерт особенно привлекательным для любителей новаторских музыкальных решений и оригинального звучания.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального опыта!