«Illusion» — это новая программа, полностью состоящая из композиций Хикару Саваи. Музыка приглашает зрителя к исследованию пространства и времени, а также уникального феномена иллюзий. Здесь звуки ткут фрактальные узоры, а каждая композиция становится настоящим путешествием в запредельное.
В этом концерте зрители смогут насладиться выступлением:
Многие номера этой программы прозвучат у нас впервые, что делает концерт особенно привлекательным для любителей новаторских музыкальных решений и оригинального звучания.
Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального опыта!