Illusion
Киноафиша Illusion

Illusion

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с Illusion

«Illusion» — это новая программа, полностью состоящая из композиций Хикару Саваи. Музыка приглашает зрителя к исследованию пространства и времени, а также уникального феномена иллюзий. Здесь звуки ткут фрактальные узоры, а каждая композиция становится настоящим путешествием в запредельное.

Выступающие музыканты

В этом концерте зрители смогут насладиться выступлением:

  • Анны Виноградовой — игрока на кото,
  • Натальи Кирюшиной — исполнителя на кото, сямисэн и басовом кото (дзюситиген),
  • Никиты Часовникова — мастера сякухати школы Тозан Рю с 15-летним стажем, а также преподавателя.

Уникальные премьеры

Многие номера этой программы прозвучат у нас впервые, что делает концерт особенно привлекательным для любителей новаторских музыкальных решений и оригинального звучания.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального опыта!

2 ноября
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
19:00 от 1500 ₽

