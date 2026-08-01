илло.трио / illo.trio. Кинематографичный пост-джаз

Современный джаз на Новой сцене Александринского театра

На Новой сцене Александринского театра состоится концерт московского музыкального коллектива illo.trio, который представляет современную джазовую сцену. Музыканты черпают вдохновение из творчества таких группы, как GoGo Penguin и E.S.T.. В своем репертуаре они смело комбинируют элементы академической и поп-музыки, джаза и минимализма, неоклассики и пост-рока, придавая привычным музыкальным формулам новое звучание.

В 2024 году illo.trio выпустил свой дебютный альбом, а в октябре 2025 года появляется второй релиз под названием «Wandering», в записи которого принимает участие саксофонист Тимур Некрасов. В том же году музыканты провели более 60 концертов, выступая от Парижа до Петропавловска-Камчатского, включая выступления на Московском джазовом фестивале и Международном джазовом фестивале в Бухаресте.

Состав трио

Николай Хоменко – пианист и композитор, выпускник композиторского факультета Российской академии музыки имени Гнесиных. Он является лауреатом множества российских и международных конкурсов, а его стиль позволяет ему аранжировать музыку для различных столичных коллективов.

– пианист и композитор, выпускник композиторского факультета Российской академии музыки имени Гнесиных. Он является лауреатом множества российских и международных конкурсов, а его стиль позволяет ему аранжировать музыку для различных столичных коллективов. Алексей Баусин – контрабасист, который исполняет как традиционный джаз, так и современные экспериментальные композиции.

– контрабасист, который исполняет как традиционный джаз, так и современные экспериментальные композиции. Виктор Кулиш – молодой барабанщик с уникальным стилем игры и оригинальным подходом к звуку.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в исполнении талантливого трио, которое давно завоевало признание на музыкальной сцене.