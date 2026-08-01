илло.трио / illo.trio. Кинематографичный пост-джаз

На Новой сцене Александринского театра состоится концерт московского музыкального коллектива illo.trio, который представляет современную джазовую сцену. Музыканты черпают вдохновение из творчества таких группы, как GoGo Penguin и E.S.T.. В своем репертуаре они смело комбинируют элементы академической и поп-музыки, джаза и минимализма, неоклассики и пост-рока, придавая привычным музыкальным формулам новое звучание.
В 2024 году illo.trio выпустил свой дебютный альбом, а в октябре 2025 года появляется второй релиз под названием «Wandering», в записи которого принимает участие саксофонист Тимур Некрасов. В том же году музыканты провели более 60 концертов, выступая от Парижа до Петропавловска-Камчатского, включая выступления на Московском джазовом фестивале и Международном джазовом фестивале в Бухаресте.
Не упустите возможность насладиться живой музыкой в исполнении талантливого трио, которое давно завоевало признание на музыкальной сцене.