Illo Trio
Возраст 6+
О концерте

Музыка, которая рассказывает истории: Illo.trio на сцене клуба Эссе

Illo.trio — московское трио, исполняющее кинематографичный пост-джаз. В классическом джазовом составе, состоящем из клавишных, контрабаса и барабанов, музыканты создают уникальное звучание, где переплетаются элементы современной классической, электронной и импровизационной музыки.

О музыкантах

Состав коллектива включает:

  • Николай Хоменко — пианист и композитор, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных. Он известен своей универсальностью и многожанровым подходом.
  • Алексей Баусин — контрабасист, который вносит в музыку свой богатый опыт и мастерство.
  • Виктор Кулиш — барабанщик, добавляющий динамику и ритм в звучание трио.

Дебютный альбом

Первый альбом Illo.trio уже доступен для стриминга. В нем музыка становится переосмыслением знакомых формул, создавая новый смысл и глубокую эмоциональную связь с слушателями. Это отличный способ погрузиться в мир нестандартных музыкальных решений и насладиться живым исполнением.

Illo.trio приглашает зрителей на свои концерты, где каждый может стать частью волшебства, создаваемого их музыкой. Не упустите шанс открыть для себя новый звук!

Июнь
3 июня среда
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

