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Illidiance, At The Ruins и Burial For Alive
Киноафиша Illidiance, At The Ruins и Burial For Alive

Illidiance, At The Ruins и Burial For Alive

16+
Возраст 16+

О концерте

Зарядись энергией осени с Music Soul Promotion

Октябрь обещает быть насыщенным благодаря совместному туру трех известных групп: Illidiance, At The Ruins и Burial For Alive. Эти мощные коллективы готовы разнести танцполы на Юге и в Черноземье.

Непревзойденная энергетика на сцене

Каждая из групп предлагает уникальный стиль и звучание. Illidiance, известные своей электронной музыкой с элементами металла, обязательно заставят зрителей пуститься в танцы. At The Ruins порадуют поклонников тяжелыми риффами и мелодиями, наполненными мощью. Burial For Alive завершит программу безжалостными брейкдаунами, которые не оставят равнодушными ни одного фаната.

Не упустите шанс стать частью событий

Этот тур – отличная возможность увидеть живое исполнение топовых трэков и зарядиться энергией от любимых исполнителей. Группы обещают представить свои самые лучшие номера, а также неожиданные сюрпризы для преданных поклонников.

Следите за анонсами и будьте готовы к взрывной атмосфере на концертах. Не пропустите это музыкальное событие осени!

Купить билет на концерт Illidiance, At The Ruins и Burial For Alive

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В других городах
Октябрь
8 октября четверг
19:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1600 ₽
9 октября пятница
19:00
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
от 1600 ₽
10 октября суббота
19:00
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
от 1600 ₽

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