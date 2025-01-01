Спектакль И.Лиепа. Творческая встреча

Творческая встреча с Илзе Лиепа в Самарском театре оперы и балета

Не упустите уникальную возможность посетить творческую встречу с Илзе Лиепа, народной артисткой России и признанной мастерицы хореографии. Это событие состоится в Самарском театре оперы и балета и обещает быть запоминающимся.

О знаменитости

Илзе Лиепа — обладательница множества наград, среди которых Государственная премия и премия «Золотая маска». Она также стала лауреатом премии Правительства Москвы в области литературы и искусства. Более того, Илзе является председателем президиума благотворительного фонда «ИЛЗЕ ЛИЕПА», который активно способствует развитию хореографического и изобразительного искусства.

Модератор встречи

Встречу будет вести Валерия Уральская, главный редактор журнала «Балет». Благодаря ее опыту и профессионализму, беседа обещает быть насыщенной и интересной.

Уникальная возможность

Это мероприятие — отличная возможность для зрителей задать вопросы, услышать истории из жизни и карьеры известной артистки, а также узнать о тонкостях хореографии и балета. Не пропустите шанс прикоснуться к миру искусства и вдохновения!