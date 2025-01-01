Меню
Ильдар Казаханов
Киноафиша Ильдар Казаханов

Ильдар Казаханов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Guitar Monsters: Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге

Джаз-клуб Игоря Бутмана с гордостью представляет программу «Guitar Monsters». Это уникальное событие посвящено великим гитаристам ХХ века, которые оставили неизгладимый след в мире музыки.

Музыкальное наследие

Гитара — один из самых популярных инструментов в джазе. В рамках программы «Guitar Monsters» зрители смогут насладиться произведениями таких легенд, как Джими Хендрикс, Эрик Клэптон и Пат Меттини. Их сложные композиции и неповторимый стиль будут представлены в исполнении талантливых музыкантов клуба.

Зачем стоит посетить?

Посещение этого концерта — отличная возможность не только услышать живую музыку, но и погрузиться в атмосферу джаза, пронизанного духом экспериментов и новаторства. Каждый гитарист на сцене будет следовать своей интерпретации, что сделает выступление уникальным.

Где и когда?

Джаз-клуб Игоря Бутмана находится в центре Санкт-Петербурга, что делает его доступным для всех ценителей хорошей музыки. Для получения дополнительной информации о программе и билетах, рекомендуется посетить официальный сайт клуба.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться талантом гитаристов, чье искусство вдохновляет и пленяет сердца слушателей по всему миру!

В других городах

Санкт-Петербург, 30 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

