Ильдар Казаханов

Guitar Monsters: Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге

Джаз-клуб Игоря Бутмана с гордостью представляет программу «Guitar Monsters». Это уникальное событие посвящено великим гитаристам ХХ века, которые оставили неизгладимый след в мире музыки.

Музыкальное наследие

Гитара — один из самых популярных инструментов в джазе. В рамках программы «Guitar Monsters» зрители смогут насладиться произведениями таких легенд, как Джими Хендрикс, Эрик Клэптон и Пат Меттини. Их сложные композиции и неповторимый стиль будут представлены в исполнении талантливых музыкантов клуба.

Зачем стоит посетить?

Посещение этого концерта — отличная возможность не только услышать живую музыку, но и погрузиться в атмосферу джаза, пронизанного духом экспериментов и новаторства. Каждый гитарист на сцене будет следовать своей интерпретации, что сделает выступление уникальным.

Где и когда?

Джаз-клуб Игоря Бутмана находится в центре Санкт-Петербурга, что делает его доступным для всех ценителей хорошей музыки. Для получения дополнительной информации о программе и билетах, рекомендуется посетить официальный сайт клуба.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться талантом гитаристов, чье искусство вдохновляет и пленяет сердца слушателей по всему миру!