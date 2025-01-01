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Ильдар Есаков
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Ильдар Есаков

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт Ильдара Есакова в Казани: Smooth Ethno Jazz

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт талантливого музыканта Ильдара Есакова, который пройдет в Казани. Это будет незабываемая встреча с миром Smooth и Ethno Jazz, где восточные мелодии соединяются с современными ритмами.

О музыканте

Ильдар Есаков — известный казанский музыкант и композитор, который уже зарекомендовал себя на музыкальной сцене как мастер импровизации и виртуоз игры на саксофоне. Его творчество сочетает элементы различных музыкальных стилей, что делает его концерты поистине уникальными.

Что ожидать от концерта

На концерте зрители смогут насладиться как оригинальными произведениями Ильдара, так и интерпретациями известных джазовых стандартов. Музыка будет наполнена атмосферой легкости и гармонии, что позволит каждому присутствующему забыть о повседневной суете и погрузиться в мир звуков.

Где и когда

Концерт состоится в одном из лучших концертных залов Казани. Точная дата и время будут уточнены в ближайшее время, следите за анонсами!

Почему это важно

Концерт Ильдара Есакова — это не просто музыкальное событие, но и возможность познакомиться с культурой и традициями, которые вдохновляют исполнителя. Не упустите шанс стать частью этого уникального опыта!

Оставайтесь с нами для получения актуальной информации о концерте и не забудьте приобрести билеты заранее!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 31 июля
Рюмочка Самара, Ленинградская, 29
20:00 от 600 ₽

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