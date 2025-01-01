Ильдар Абдразаков, Тимур Зангиев, РНМСО

Вас ждет уникальное музыкальное событие с участием известных исполнителей: Ильдара Абдразакова и дирижёра Тимура Зангиева. Эти звезды мировой оперной сцены встретятся на одной сцене с Российским национальным молодёжным симфоническим оркестром.
Ильдар Абдразаков — бас, который прославился благодаря своему великолепному вокалу и сценическому обаянию. Его выступления завораживают зрителей по всему миру, а репертуар включает как классические партии, так и современные произведения.
Тимур Зангиев — яркий талантище, который заслужил признание как за пределами России, так и в родной стране. Его интерпретации музыкальных произведений характеризуются глубоким пониманием материала и мастерским управлением оркестром.
Российский национальный молодёжный симфонический оркестр был создан для поддержки молодых музыкантов и распространения классической музыки. Оркестр активно участвует в различных проектах, а его выступления отличаются высоким уровнем исполнительского мастерства.
Не упустите возможность увидеть синергию этих талантливых музыкантов на одной сцене. Ожидайте яркие эмоции и незабываемые впечатления!