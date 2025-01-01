Ильдар Абдразаков, Тимур Зангиев, РНМСО

Звёздные имена на сцене Концертного зала им. Чайковского

Вас ждет уникальное музыкальное событие с участием известных исполнителей: Ильдара Абдразакова и дирижёра Тимура Зангиева. Эти звезды мировой оперной сцены встретятся на одной сцене с Российским национальным молодёжным симфоническим оркестром.

Ильдар Абдразаков: голос мирового масштаба

Ильдар Абдразаков — бас, который прославился благодаря своему великолепному вокалу и сценическому обаянию. Его выступления завораживают зрителей по всему миру, а репертуар включает как классические партии, так и современные произведения.

Тимур Зангиев: дирижёр с характером

Тимур Зангиев — яркий талантище, который заслужил признание как за пределами России, так и в родной стране. Его интерпретации музыкальных произведений характеризуются глубоким пониманием материала и мастерским управлением оркестром.

Российский национальный молодёжный симфонический оркестр

Российский национальный молодёжный симфонический оркестр был создан для поддержки молодых музыкантов и распространения классической музыки. Оркестр активно участвует в различных проектах, а его выступления отличаются высоким уровнем исполнительского мастерства.

Не упустите возможность увидеть синергию этих талантливых музыкантов на одной сцене. Ожидайте яркие эмоции и незабываемые впечатления!