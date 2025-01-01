Меню
Ильдар Абдразаков и Пётр Дранга. «Рождественский концерт»
Билеты от 5500₽
Ильдар Абдразаков и Пётр Дранга. «Рождественский концерт»

Ильдар Абдразаков и Пётр Дранга. «Рождественский концерт»

12+
Возраст 12+
Билеты от 5500₽

О концерте/спектакле

Рождественский концерт с Ильдаром Абдразаковым и Петром Дрангой

Приглашаем вас на уникальный концерт «Рождественский концерт», который состоится в Доме музыки. Это событие обещает стать ярким музыкальным праздником, наполненным волшебством и вдохновением.

Звезды вечера

На сцене выступят выдающиеся исполнители: Ильдар Абдразаков, знаменитый баритон и обладатель множества международных наград, а также Петр Дранга, мастер исполнения и режиссуры. Их совместное выступление станет настоящим подарком для поклонников классической музыки.

О концерте

Рождественский концерт - это не просто музыкальное мероприятие, а возможность погрузиться в атмосферу праздника. Вместе с исполнителями вы сможете насладиться традиционными рождественскими мелодиями и новогодними композициями.

Почему стоит прийти

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Музыка, исполненная мастерами, создаст уникальную атмосферу уюта и тепла, позволяя каждому зрителю ощутить волшебство Рождества.

Запланируйте свой вечер в Доме музыки и подарите себе и своим близким момент настоящего художественного наслаждения.

Купить билет на концерт Ильдар Абдразаков и Пётр Дранга. «Рождественский концерт»

Декабрь
15 декабря понедельник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 5500 ₽

Фотографии

Ильдар Абдразаков и Пётр Дранга. «Рождественский концерт» Ильдар Абдразаков и Пётр Дранга. «Рождественский концерт» Ильдар Абдразаков и Пётр Дранга. «Рождественский концерт»

