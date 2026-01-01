Комедия абсурда о современной жизни

Ера — нежный «миллениал», который не находит своего места в жизни, в то время как его мама старается поддерживать семью. У него есть друзья: гопник Собака (Михаил Соколов), который предлагает всем поработать на острове Здоровья, и модный философ Родя (Дмитрий Мягкий). Собака — предприимчивый персонаж, который находит выход даже в условиях кризиса.

Сюжет

На остров Здоровья свозят заболевших пожилых людей для изоляции, и Ера устраивается там работать арфистом, стремясь помочь матери. Мама, увидев сына по телевизору, приходит в ужас от его выбора. Тем временем эксцентричная соседка (Диана Рахимова) отправляется на остров и находит там свою благость.

Тематика

Спектакль обостряет абсурдность жизни, в которой даже в условиях пандемии находят место комическим ситуациям. Эта комедия обращает внимание на актуальные социальные вопросы, включая взаимодействие поколений и поиск своего места в меняющемся мире.