Спектакль Икона|Йорт

Премьера балетов «Икона» и «Йорт» в Театре на Фонтанке

31 марта и 1 апреля 2025 в рамках фестиваля Context. Diana Vishneva. в Театре на Фонтанке состоится премьера одноактных балетов.

«Икона» Римы Пипоян

Хореограф: Рима Пипоян

Композитор: Сергей Умроян

Исполнители: Арина Ахметова, Ангелина Боярко, Алина Костарева/Элина Кавалерова, Егор Кабанов, Александр Носов, Любовь Савчук, Дамир Смаилов

Рима Пипоян — известная хореограф, режиссёр и танцовщица из Армении. Она является создательницей культурно-образовательного фонда «Развитие хореографии» и Rima Pipoyan Dance Company. Пипоян первая представила Армению на международной сцене, выступая в таких странах, как Италия, Испания, Германия, Польша и многих других.

«Йорт» Марселя Нуриева

Хореограф: Марсель Нуриев

Ассистент хореографа: Мария Нуриева

Композитор: Сугдэр Лудуп

Исполнители: Рената Назметдинова, Арсений Смирнов, Ангелина Фёдорова, Игорь Фирсов, Олег Эпов/Егор Пиминов

Марсель Нуриев — талантливый хореограф, обучавшийся на магистерском курсе Академии Русского Балета им. Вагановой. Он активно участвует в международных мастер-классах и танцевальных лабораториях, а также был номинирован на театральную премию «Золотая Маска» 2017–2018 как «Лучший хореограф» за свою работу над спектаклем «Зов начала».

Не упустите возможность увидеть эти уникальные постановки, которые подарят вам незабываемые впечатления и погрузят в мир хореографии и танца!