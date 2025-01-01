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Иисус Христос — суперзвезда
Билеты от 2200₽
Киноафиша Иисус Христос — суперзвезда

Спектакль Иисус Христос — суперзвезда

Русская версия популярной рок-оперы
Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Каноническая версия рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса

«Иисус Христос Суперзвезда» — одна из величайших рок-опер в мировом репертуаре, которая с успехом идет в театре Стаса Намина уже двадцать лет. Эта постановка считается самой близкой по звучанию к оригинальной версии рок-оперы, выпущенной на пластинке в 1970 году. Режиссёрская интерпретация спектакля создана в соответствии с христианскими традициями канонического сюжета. В 2001 году эта постановка стала первой из мировых, которую допустили к показу в Иерусалиме.

Музыкальное сопровождение
Группа Стаса Намина «Цветы»

Режиссер
Стас Намин
В ролях
Олег Лицкевич
Иван Федоров
Алексей Лысенко
Иван Гуськов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
20:00 от 2200 ₽

Фотографии

Иисус Христос — суперзвезда Иисус Христос — суперзвезда Иисус Христос — суперзвезда Иисус Христос — суперзвезда Иисус Христос — суперзвезда

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