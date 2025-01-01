Спектакль Иисус Христос — суперзвезда

Каноническая версия рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса

«Иисус Христос Суперзвезда» — одна из величайших рок-опер в мировом репертуаре, которая с успехом идет в театре Стаса Намина уже двадцать лет. Эта постановка считается самой близкой по звучанию к оригинальной версии рок-оперы, выпущенной на пластинке в 1970 году. Режиссёрская интерпретация спектакля создана в соответствии с христианскими традициями канонического сюжета. В 2001 году эта постановка стала первой из мировых, которую допустили к показу в Иерусалиме.

Музыкальное сопровождение

Группа Стаса Намина «Цветы»