Спектакль Иисус Христос — суперзвезда

Легендарная рок-опера в исполнении молодых актеров

Классика на новой сцене

Знаменитая рок-опера Эндрю Ллойд Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда» возвращается в новом исполнении. На этот раз зрители смогут увидеть постановку в исполнении студентов 3-го курса специализации «Артист драматического театра и кино» из мастерской П.В. Южакова.

Мощная энергия молодых талантов

Молодые артисты обещают не только сохранить дух оригинальной постановки, но и привнести в нее свежую энергию и актуальное прочтение. Под руководством опытного мастера П.В. Южакова студенты погрузят зрителей в историю последних дней жизни Иисуса Христа, наполненную мощными музыкальными номерами и сильными драматическими моментами.

Музыкальный шедевр Эндрю Ллойда Уэббера

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» — одно из самых ярких произведений музыкального театра XX века. Мелодии, известные всему миру, острые социальные и философские вопросы, поднятые в постановке, делают это произведение актуальным и сегодня. Слияние рока, симфонической музыки и театральной драмы не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Не пропустите уникальную возможность

Этот спектакль — прекрасный шанс увидеть, как молодое поколение актеров вносит свой вклад в развитие знаменитого произведения. Вдохновляющее исполнение, яркие образы и проникновенная музыка сделают вечер незабываемым!