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Иисус Христос — суперзвезда
Киноафиша Иисус Христос — суперзвезда

Спектакль Иисус Христос — суперзвезда

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Легендарная рок-опера в исполнении молодых актеров

Классика на новой сцене

Знаменитая рок-опера Эндрю Ллойд Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда» возвращается в новом исполнении. На этот раз зрители смогут увидеть постановку в исполнении студентов 3-го курса специализации «Артист драматического театра и кино» из мастерской П.В. Южакова.

Мощная энергия молодых талантов

Молодые артисты обещают не только сохранить дух оригинальной постановки, но и привнести в нее свежую энергию и актуальное прочтение. Под руководством опытного мастера П.В. Южакова студенты погрузят зрителей в историю последних дней жизни Иисуса Христа, наполненную мощными музыкальными номерами и сильными драматическими моментами.

Музыкальный шедевр Эндрю Ллойда Уэббера

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» — одно из самых ярких произведений музыкального театра XX века. Мелодии, известные всему миру, острые социальные и философские вопросы, поднятые в постановке, делают это произведение актуальным и сегодня. Слияние рока, симфонической музыки и театральной драмы не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Не пропустите уникальную возможность

Этот спектакль — прекрасный шанс увидеть, как молодое поколение актеров вносит свой вклад в развитие знаменитого произведения. Вдохновляющее исполнение, яркие образы и проникновенная музыка сделают вечер незабываемым!

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 25 сентября
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
18:30

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Новости
Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Как Библия стала музыкальным хитом
Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Как Библия стала музыкальным хитом Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» — это легендарное произведение, которое уже стало одним из мощных столпов театральной культуры XX века. Произведение в своё время поразило всех, так как было непонятно, как к нему относится. Библейский текст всегда был окутан особым пиететом, люди с огромным уважением относились к истории Христа в Новом завете. И вдруг они видят, как Иуда и Иисус тянут высокие ноты в театре. Это как? Сегодня мы расскажем, как рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» Уэббера и Райса появилась и взорвала Бродвей. Почему она стала культовой, как она помогла карьере одного актёра и почему её запрещали в России.
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25 ноября 2024 08:26
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