Спектакль Иисус Христос — суперзвезда

Мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда» в постановке театра «Рок-опера»

Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» гордится тем, что представляет легендарную рок-оперу в двух действиях «Иисус Христос — суперзвезда». Это произведение стало настоящей классикой жанра и одной из самых ожидаемых премьер сезонов.

Премьера рок-оперы состоялась в феврале 1990 года на сцене ДК имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Эта постановка стала первой в России и быстро завоевала признание зрителей.

О произведении

«Иисус Христос — суперзвезда» — одна из самых известных рок-опер, которая не только радует зрителей, но и часто вызывает глубокие размышления. Музыка произведения принадлежит Эндрю Ллойду Уэбберу, а либретто написано Тимом Райсом. Русский текст перевели Григорий Кружков и Марина Бородицкая, что позволяет зрителям наилучшим образом воспринять смысл и атмосферу сочинения.

Команда постановки

Режиссура и постановка — з.д.и. РФ Владимир Подгородинский и Геннадий Абрамов, который также выступает как балетмейстер. Музыкальным руководителем является Анатолий Федченко, а художник-постановщик — Алла Коженкова. Обновленную музыкальную версию создал Артем Пантелеев.

Продолжительность

Спектакль длится 2 часа с одним антрактом, что позволяет зрителям насладиться каждой минутой исполнения.