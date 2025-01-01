Меню
Иисус Христос - суперзвезда. Солисты театра Стаса Намина
Билеты от 1500₽
12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концертная версия рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»

К юбилею постановки знаменитой рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» приготовлена особая концертная программа. Это одно из величайших произведений мирового театрального искусства, которое уже на протяжении двадцати лет успешно идёт в театре Стаса Намина.

Уникальность постановки

Данная версия спектакля считается наиболее каноничной, так как она была единственной отобранной для показа в Иерусалиме. Это подчеркивает значимость и художественную ценность данного произведения.

О спектакле

Рок-опера рассказывает о последних днях земной жизни Иисуса Христа, сочетая в себе элементы драмы, музыки и современного театра. Зрители смогут насладиться глубокими музыкальными номерами и исполнением талантливых артистов, которые уже полюбились публике.

Не упустите шанс увидеть эту потрясающую концертную адаптацию, которая подарит вам незабываемые эмоции и заставит задуматься о вечных ценностях.

Ноябрь
18 ноября вторник
19:00
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
от 1500 ₽

Фотографии

Иисус Христос - суперзвезда. Солисты театра Стаса Намина Иисус Христос - суперзвезда. Солисты театра Стаса Намина Иисус Христос - суперзвезда. Солисты театра Стаса Намина

