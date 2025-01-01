Спектакль III-й Благотворительный Гала-концерт ко Дню России

III Благотворительный Гала-концерт звезд оперы и балета на сцене Александринского театра

11 июня в 19:00 на сцене Александринского театра, одного из старейших театров России, пройдет III Благотворительный Гала-концерт звезд оперы и балета. Мероприятие организовано в поддержку приюта «Благодать» — Центра помощи для молодых мам-сирот с детьми, оказавшимися в кризисной ситуации. Концерт является частью фестиваля «Классика и современность».

Звезды на одной сцене

В Гала-концерте примут участие народные и заслуженные артисты России, лауреаты международных конкурсов и звезды мирового балета. В числе исполнителей: Фарух Рузиматов, Виктория Терешкина, Олеся Новикова, Оксана Скорик, Андрей Ермаков, Рената Шакирова, Роман Беляков, Евгений Коновалов, Ирина Перрен, Марат Шемиунов и другие. Это уникальная возможность увидеть семейные балетные пары и ведущих солистов Санкт-Петербурга и Москвы на одной сцене.

Программа концерта

В программе Гала-концерта представлены самые знаменитые отрывки из известных балетов, которые составили славу российского хореографического театра. Программа рассчитана на зрителей разных возрастов и уровня подготовки, что делает её доступной как для ценителей, так и для любителей прекрасного.

Приют «Благодать»

Приют «Благодать» был основан в 2006 году при Воскресенском Новодевичьем монастыре для помощи сиротам-выпускникам детских домов. Со временем он стал центром поддержки молодых матерей с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации, испытывают трудности с жильем и финансами.

С момента своего основания приют предоставляет женщинам с детьми возможность проживания в почти домашних условиях, а также обеспечивает их необходимыми вещами — одеждой, продуктами и лекарствами. Под чутким руководством наставников они учатся вести домашнее хозяйство и заботиться о своих детях.

Помощь нуждающимся

Все средства, собранные на Гала-концерте, будут направлены на поддержку приюта «Благодать». Длительность мероприятия составит около 2 часов, включая два отделения по 50 минут и 20-минутный антракт. Рекомендуемый возраст для зрителей — 6+.

Обратите внимание, что состав артистов может быть изменен.