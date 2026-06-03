III Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День третий

Санкт-Петербург в течение семи дней станет центром джазовой культуры. Грандиозный фестиваль соберет более 800 артистов со всего мира, предлагая зрителям богатую концертную программу на лучших площадках города.
Фестиваль порадует зрителей выступлениями как всемирно известных исполнителей, так и молодежных джаз-коллективов. Открытые и клубные площадки оживут под звуки джаза, а также других музыкальных жанров, когда популярные артисты представят свои уникальные джазовые программы.
Кроме вечерних концертов, фестиваль предложит ряд мастер-классов, лекций и творческих встреч. Это отличная возможность для музыкантов и любителей искусства узнать больше о джазе, его истории и современных тенденциях.
Не упустите шанс стать частью этого масштабного события в мире джаза!