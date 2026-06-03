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III Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День третий
Киноафиша III Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День третий

III Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День третий

6+
Возраст 6+

О концерте

Джазовый фестиваль в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург в течение семи дней станет центром джазовой культуры. Грандиозный фестиваль соберет более 800 артистов со всего мира, предлагая зрителям богатую концертную программу на лучших площадках города.

Концерты и арт-проекты

Фестиваль порадует зрителей выступлениями как всемирно известных исполнителей, так и молодежных джаз-коллективов. Открытые и клубные площадки оживут под звуки джаза, а также других музыкальных жанров, когда популярные артисты представят свои уникальные джазовые программы.

Образовательные мероприятия

Кроме вечерних концертов, фестиваль предложит ряд мастер-классов, лекций и творческих встреч. Это отличная возможность для музыкантов и любителей искусства узнать больше о джазе, его истории и современных тенденциях.

Не упустите шанс стать частью этого масштабного события в мире джаза!

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23 июля четверг
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Юсуповский сад Санкт-Петербург, Садовая, 50
от 3000 ₽

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