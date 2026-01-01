III Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День первый

Санкт-Петербург станет центром джаза летом 2026

Санкт-Петербург готов распахнуть свои двери для грандиозного фестиваля джаза, который соберет свыше 800 артистов со всего мира. Это событие обещает самые разнообразные впечатления для всех любителей этого музыкального жанра.

Уникальная программа

Фестиваль предложит поклонникам джаза богатую концертную программу на лучших площадках города. Зрители смогут насладиться как выступлениями всемирно известных исполнителей, так и выступлениями молодежных джаз-коллективов. Кроме того, в рамках фестиваля выступят популярные артисты из других музыкальных жанров, которые также представят свои уникальные джазовые программы.

Дополнительные мероприятия

Не упустите возможность посетить мастер-классы, лекции и творческие встречи. Эти мероприятия позволят глубже понять мир джаза и познакомиться с его тонкостями.

Фестиваль станет настоящим праздником для всех, кто ценит живую музыку и творческую атмосферу. Приходите и наслаждайтесь лучшими моментами джазовой культуры в сердце Санкт-Петербурга!