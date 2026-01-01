III Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День четвертый

Джазовый фестиваль в Санкт-Петербурге 2026

Санкт-Петербург готов удивить поклонников джазовой музыки грандиозным фестивалем, который соберет свыше 800 артистов со всего мира. Уникальная концертная программа будет представлена на лучших городских площадках, включая открытые пространства и клубы.

Музыкальный разнообразие

Зрители смогут насладиться выступлениями всемирно известных исполнителей, а также молодежных джаз-коллективов. В программе фестиваля не только джаз, но и популярные артисты других музыкальных жанров, которые представят свои интерпретации джаза.

Дополнительные мероприятия

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, лекции и творческие встречи. Эти мероприятия позволят поглубже понять джазовую культуру и помочь зрителям лучше узнать о мире музыки от профессионалов.

