III Фестиваль туристской песни «За туманом-2026» памяти Глеба Соколова

Фестиваль туристской песни «За туманом» в Новосибирске

Новосибирск принимает фестиваль туристской песни «За туманом» в память о Глебе Соколове. Этот музыкальный праздник объединяет людей, которые любят путешествия и песни, вдохновлённые природой. Приглашаем всех желающих на концерты, где царит атмосфера дружбы и радости.

Концерт-встреча с почётными гостями

В рамках фестиваля состоится концерт-встреча с участием известных авторов и исполнителей туристских песен. Среди них:

Валерий Боков (Казань) — заслуженный путешественник России и автор-исполнитель песен.

(Казань) — заслуженный путешественник России и автор-исполнитель песен. Ансамбль «Гитара по кругу» в составе Натальи и Владимира Аникеевых, Романа Дашкова.

в составе Натальи и Владимира Аникеевых, Романа Дашкова. Дуэт «Соль» (Омск) — Наталья Капранова и Мария Кукля, представляющие клуб АП «Атмосфера».

(Омск) — Наталья Капранова и Мария Кукля, представляющие клуб АП «Атмосфера». Наталья Мальцева (Томск) — автор-исполнитель из клуба АП «Находка».

(Томск) — автор-исполнитель из клуба АП «Находка». Юрий Карчевский — автор и исполнитель песен из Академгородка.

— автор и исполнитель песен из Академгородка. Виктор Москвин — профессор и доктор технических наук, известный своими рекордами в экстремальных марафонских заплывах и высокогорьях.

Необычные истории и необыкновенные рекорды

Виктор Москвин поделится своими впечатлениями, расскажет о приключениях и покажет фото и видео материалы, связанные с его жизнью на грани возможного. Он установил уникальные рекорды, совершая марафонские заплывы без утепляющих средств, что делает его истории особенно привлекательными для зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события, наполненного музыкой и новыми знакомствами!