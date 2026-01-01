III Фестиваль туристской песни «За туманом-2026» памяти Глеба Соколова

Новосибирск принимает фестиваль туристской песни «За туманом» в память о Глебе Соколове. Этот музыкальный праздник объединяет людей, которые любят путешествия и песни, вдохновлённые природой. Приглашаем всех желающих на концерты, где царит атмосфера дружбы и радости.
В рамках фестиваля состоится концерт-встреча с участием известных авторов и исполнителей туристских песен. Среди них:
Виктор Москвин поделится своими впечатлениями, расскажет о приключениях и покажет фото и видео материалы, связанные с его жизнью на грани возможного. Он установил уникальные рекорды, совершая марафонские заплывы без утепляющих средств, что делает его истории особенно привлекательными для зрителей.
Не упустите возможность стать частью этого замечательного события, наполненного музыкой и новыми знакомствами!