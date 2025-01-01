III детско-юношеский эстрадный конкурс имени Бориса Брунова в Москве

Приглашаем вас посетить концерт, который состоится в Центральном доме работников искусств. Это яркое событие соберет юные таланты, готовые продемонстрировать свои навыки в эстрадном искусстве.

О конкурсе

Конкурс имени Бориса Брунова — это уникальная возможность для молодых исполнителей показать себя на сцене. Участники смогут выступить перед профессиональным жюри и зрителями, а также завоевать призы за лучшие номера. Этот конкурс уже зарекомендовал себя как площадка для открытия новых имен в мире искусства.

Участники

В конкурсе примут участие дети и подростки из разных уголков страны. Каждый из них имеет шанс проявить себя в различных жанрах: от вокала до хореографии. Любой зритель сможет прикоснуться к миру юного творчества и поддержать своих любимцев.

Интересные факты

Борис Брунов — легендарная фигура в мире детского искусства. Его имя связано с множеством ярких моментов в театральной и эстрадной жизни страны. Конкурс, названный в его честь, не только сохраняет его наследие, но и вдохновляет новое поколение артистов на достижение высоких результатов.

Приходите и погрузитесь в атмосферу творчества и вдохновения!