III Церемония вручения национальной премии блогеров «Звезды Хайпа»

Премия «Звезды Хайпа» в VK Stadium

Станьте частью одного из самых громких событий осени – III премии «Звезды Хайпа». Это увлекательное мероприятие пройдет в VK Stadium и обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и театра.

Новая сцена мегаполиса

В этом году зрителей ожидает уникальный сценарий, который перенесет их в мир параллельной реальности. Сцена превратится в городской ландшафт, где за каждым окном кипят нешуточные страсти. Зрители станут свидетелями жизни импровизированных многоэтажек. На сцену выйдут не только артисты, но и «жители» этого города.

Звезды на экране и на сцене

В программе мероприятия примут участие такие звездные артисты, как MILANA STAR, Бьянка, MIA BOYKA, Артур Пирожков, Нэнси и Сидоров, Юля Гаврилина и Валя Карнавал. Каждый из них на некоторое время забудет о статусе суперзвезды и превратится в обычных соседей, спешащих курьеров или влюбленных пар.

Церемония награждения

Церемония награждения органично вплетется в повседневную суету, создавая уникальную атмосферу взаимодействия между артистами и зрителями. Светлана Столповских, создатель проекта и музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы», отмечает: «Мы не просто вручаем награды – мы строим целую вселенную, где музыка и реальная жизнь переплетаются задолго до церемонии и остаются с героями навсегда». Это отличная возможность не только насладиться шоу, но и стать частью невероятной истории.

Приглашаем всех на новоселье

Приходите, занимайте лучшие места и становитесь не просто зрителями, а полноправными соседями звезд. Не пропустите это уникальное событие, которое запомнится вам надолго!