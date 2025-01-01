II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. Закрытие

Музыкально-театральный перформанс «Джаз от первого лица» в Санкт-Петербурге

27 июля 2025 года в Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича пройдет Закрытие II Санкт-Петербургского джазового фестиваля. В этот вечер зрителей ожидает уникальный музыкально-театральный перформанс «Джаз от первого лица», который представят народные артисты России: актёр Алексей Гуськов и руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман.

О спектакле

«Джаз от первого лица» — это совместный проект двух знаменитых артистов, который представляет собой «музыкальный документальный спектакль». Тексты для него подготовил автор сценария документального фильма «Джаз 100», историк джаза Кирилл Мошков. В спектакле звучат свидетельства о непростых этапах истории отечественного джаза и прямая речь его создателей.

Историческая справка

Зрители смогут услышать цитаты из воспоминаний легендарных музыкантов, таких как Валентин Парнах, Леонид Утёсов, Алексей Козлов и Андрей Товмасян. Также в спектакле будут представлены фрагменты интервью со звёздами советской и российской джазовой сцены. Не обойдётся и без исторических фактов, таких как памфлеты писателя Максима Горького и музыковеда Виктора Городинского, которые отражают отношение к джазу в разные эпохи.

Музыка и исполнение

Сценическим партнёром Гуськова станет Московский джазовый оркестр, состоящий из шестнадцати блестящих инструменталистов. Этот коллектив, признанный одним из лучших в мире, утверждает историческую победу российского джаза над трудностями его нелёгкой истории.

Об исполнителях

Алексей Гуськов — мэтр театра и кино, обладающий многолетним опытом и признанием зрителей как в России, так и за рубежом. Московский джазовый оркестр, в свою очередь, зарекомендовал себя как главный катализатор развития джазового искусства в России, выступая на престижных фестивалях по всему миру. За последние пять лет оркестр дал более 500 концертов и выступал в таких странах, как Южная Корея, Индия, Китай и США.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события, которое объединит музыку и театральное искусство, погружая зрителей в увлекательный мир джаза!