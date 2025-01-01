II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День второй

Концерт QUEENtet и «Терем-Квартет» на Saint Petersburg Jazz Festival

23 июля, в третий день Saint Petersburg Jazz Festival, на сцене выступят два уникальных коллектива: QUEENtet под руководством Сергея Мазаева и знаменитый «Терем-Квартет».

QUEENtet: музыкальная мечта Сергея Мазаева

В своем проекте QUEENtet Сергей Мазаев осуществляет давнюю мечту — играть на кларнете в сопровождении талантливых исполнительниц. Репертуар коллектива поразит слушателей разнообразием: от известных «Времен года» Чайковского до «Зимней рапсодии» Тима Найта, которая никогда ранее не исполнялась в России. Также в программе — популярные современные мелодии в классических аранжировках.

Терем-Квартет: символ Санкт-Петербурга

«Терем-Квартет» — это ансамбль-первооткрыватель, который стал символом Санкт-Петербурга и России. Используя народные принципы музицирования и театрализованную манеру исполнения, музыканты создают композиции, близкие современному слушателю. Их оригинальные аранжировки и авторские произведения покорили сердца зрителей по всему миру, изменив представления о музыке для народных инструментов.

Место проведения и хедлайнеры

Юсуповский сад станет основной площадкой II Saint Petersburg Jazz Festival, который пройдет с 22 по 26 июля. На фестивале выступят известные джазмены и популярные артисты различных музыкальных жанров. Хедлайнерами станут Uma2rman, Полина Гагарина, Виктор Добронравов, ансамбль «Кинопроектор», QUEENtet Сергея Мазаева, Варвара Визбор, Мариам Мерабова, Zventa Sventana, КВАТРО Originals, Juan Horlendis Band и многие другие российские и зарубежные артисты.

Не упустите шанс насладиться уникальными выступлениями и погрузиться в атмосферу джазовой музыки в одном из самых красивых мест Санкт-Петербурга!