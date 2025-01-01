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II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День третий
Киноафиша II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День третий

II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День третий

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джазовые звезды на Saint Petersburg Jazz Festival

24 июля, в четвертый день Saint Petersburg Jazz Festival, на сцене Юсуповского сада выступит группа Uma2rman и другие известные артисты. Эта дата обещает стать настоящим праздником для любителей джаза и не только.

Uma2rman: Любимые хиты и новые песни

Группа Uma2rman завоевала сердца зрителей своими хитами, такими как «Прасковья» и «Проститься». Их искренняя лирика и ироничный подход к музыке сделали коллектив одним из самых любимых на российской сцене. В прошлом году они отметили свое двадцатилетие солд-аутами, отправившись в тур по городам России с симфоническим оркестром.

На фестивале группа представит специальную джазовую программу, в которую войдут как старые хиты, так и новые композиции. Это отличный повод насладиться музыкой в уникальной интерпретации.

Программа фестиваля

Юсуповский сад станет основной площадкой II Saint Petersburg Jazz Festival, который пройдет с 22 по 26 июля. В этом году в программе фестиваля выступят не только джазмены, но и популярные артисты из других музыкальных жанров.

Хедлайнеры фестиваля

Хедлайнерами станут:

  • Uma2rman
  • Полина Гагарина
  • Виктор Добронравов и ансамбль «Кинопроектор»
  • QUEENtet Сергея Мазаева
  • Варвара Визбор
  • Мариам Мерабова
  • Zventa Sventana
  • КВАТРО Originals
  • Juan Horlendis Band
  • «Терем-Квартет»

Не упустите шанс насладиться живой музыкой и атмосферой праздника на одном из самых ожидаемых музыкальных событий лета!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Юсуповский сад Санкт-Петербург, Садовая, 50
19:00 от 4000 ₽

Фотографии

II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День третий

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