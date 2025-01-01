II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День третий

Джазовые звезды на Saint Petersburg Jazz Festival

24 июля, в четвертый день Saint Petersburg Jazz Festival, на сцене Юсуповского сада выступит группа Uma2rman и другие известные артисты. Эта дата обещает стать настоящим праздником для любителей джаза и не только.

Uma2rman: Любимые хиты и новые песни

Группа Uma2rman завоевала сердца зрителей своими хитами, такими как «Прасковья» и «Проститься». Их искренняя лирика и ироничный подход к музыке сделали коллектив одним из самых любимых на российской сцене. В прошлом году они отметили свое двадцатилетие солд-аутами, отправившись в тур по городам России с симфоническим оркестром.

На фестивале группа представит специальную джазовую программу, в которую войдут как старые хиты, так и новые композиции. Это отличный повод насладиться музыкой в уникальной интерпретации.

Программа фестиваля

Юсуповский сад станет основной площадкой II Saint Petersburg Jazz Festival, который пройдет с 22 по 26 июля. В этом году в программе фестиваля выступят не только джазмены, но и популярные артисты из других музыкальных жанров.

Хедлайнеры фестиваля

Хедлайнерами станут:

Uma2rman

Полина Гагарина

Виктор Добронравов и ансамбль «Кинопроектор»

QUEENtet Сергея Мазаева

Варвара Визбор

Мариам Мерабова

Zventa Sventana

КВАТРО Originals

Juan Horlendis Band

«Терем-Квартет»

Не упустите шанс насладиться живой музыкой и атмосферой праздника на одном из самых ожидаемых музыкальных событий лета!