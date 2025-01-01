II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День пятый

Завершающий концерт Saint Petersburg Jazz Festival с Полиной Гагариной

26 июля в Юсуповском саду пройдет шестой день Saint Petersburg Jazz Festival. Завершит фестиваль уникальная джазовая программа, в которой примет участие известная певица Полина Гагарина.

На этом концерте вы сможете услышать ее популярные хиты в джазовых аранжировках. Такие выступления — редкость, поэтому поклонники Полины со всей России спешат на ее концерты. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Программа фестиваля

Юсуповский сад станет основной площадкой II Saint Petersburg Jazz Festival, который пройдет с 22 по 26 июля. На фестивале выступят известные джазмены и артисты различных музыкальных жанров, представляя специальные программы.

Хедлайнеры и участники

Среди хедлайнеров фестиваля — Uma2rman, Полина Гагарина, Виктор Добронравов, ансамбль «Кинопроектор», QUEENtet Сергея Мазаева, Варвара Визбор, Мариам Мерабова, Zventa Sventana, КВАТРО Originals, Juan Horlendis Band, «Терем-Квартет» и многие другие российские и зарубежные артисты.

Не пропустите это исключительное событие! Приходите и насладитесь магией джаза в исполнении лучших музыкантов!