II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День пятый

26 июля в Юсуповском саду пройдет шестой день Saint Petersburg Jazz Festival. Завершит фестиваль уникальная джазовая программа, в которой примет участие известная певица Полина Гагарина.
На этом концерте вы сможете услышать ее популярные хиты в джазовых аранжировках. Такие выступления — редкость, поэтому поклонники Полины со всей России спешат на ее концерты. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!
Юсуповский сад станет основной площадкой II Saint Petersburg Jazz Festival, который пройдет с 22 по 26 июля. На фестивале выступят известные джазмены и артисты различных музыкальных жанров, представляя специальные программы.
Среди хедлайнеров фестиваля — Uma2rman, Полина Гагарина, Виктор Добронравов, ансамбль «Кинопроектор», QUEENtet Сергея Мазаева, Варвара Визбор, Мариам Мерабова, Zventa Sventana, КВАТРО Originals, Juan Horlendis Band, «Терем-Квартет» и многие другие российские и зарубежные артисты.
Не пропустите это исключительное событие! Приходите и насладитесь магией джаза в исполнении лучших музыкантов!