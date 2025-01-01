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II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День четвертый
Киноафиша II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День четвертый

II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День четвертый

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Пятый день Saint Petersburg Jazz Festival

25 июля в Юсуповском саду пройдет пятый день Saint Petersburg Jazz Festival. На сцене выступят известные российские и зарубежные артисты, среди которых — певица Варвара Визбор и музыкальный проект Zventa Sventana.

Варвара Визбор: уникальное сочетание стилей

Варвара Визбор создает неповторимый музыкальный узор, объединяя авторскую песню, джаз, рок и электронную музыку. Она переосмысляет бардовскую романтику 60-х годов, добавляя в нее теплые фанковые гармонии и дерзкие роковые риффы. На концерте прозвучат избранные композиции певицы, а также любимые песни, написанные ее дедушкой и бабушкой — Юрием Визбором и Адой Якушевой.

Zventa Sventana: фольклор в современном звучании

Проект Zventa Sventana, созданный Тиной Кузнецовой и Юрием Усачевым (экс «Гости из будущего»), предлагает новое звучание народных песен. Команда адаптирует фольклор для современного слушателя, сплетая его с танцевальной электроникой и инди-попом. Все треки Zventa Sventana — это редкие народные мелодии, собранные этнографами XIX и XX веков. Тина находит их в экспедиционных архивах и создает уникальные композиции, сочетая фольклор с хип-хопом, инди-попом и даже нео-классикой.

Программа фестиваля

Юсуповский сад станет основной площадкой II Saint Petersburg Jazz Festival, который пройдет с 22 по 26 июля. В эти дни зрители смогут насладиться выступлениями известных джазменов и популярных артистов других музыкальных жанров, которые представят специальные программы.

Хедлайнерами в Юсуповском саду станут:

  • Uma2rman
  • Полина Гагарина
  • Виктор Добронравов и ансамбль «Кинопроектор»
  • QUEENtet Сергея Мазаева
  • Варвара Визбор
  • Мариам Мерабова
  • Zventa Sventana
  • КВАТРО Originals
  • Juan Horlendis Band
  • «Терем-Квартет»

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Юсуповский сад Санкт-Петербург, Садовая, 50
19:00 от 4000 ₽

Фотографии

II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День четвертый II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День четвертый

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