II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День четвертый

25 июля в Юсуповском саду пройдет пятый день Saint Petersburg Jazz Festival. На сцене выступят известные российские и зарубежные артисты, среди которых — певица Варвара Визбор и музыкальный проект Zventa Sventana.
Варвара Визбор создает неповторимый музыкальный узор, объединяя авторскую песню, джаз, рок и электронную музыку. Она переосмысляет бардовскую романтику 60-х годов, добавляя в нее теплые фанковые гармонии и дерзкие роковые риффы. На концерте прозвучат избранные композиции певицы, а также любимые песни, написанные ее дедушкой и бабушкой — Юрием Визбором и Адой Якушевой.
Проект Zventa Sventana, созданный Тиной Кузнецовой и Юрием Усачевым (экс «Гости из будущего»), предлагает новое звучание народных песен. Команда адаптирует фольклор для современного слушателя, сплетая его с танцевальной электроникой и инди-попом. Все треки Zventa Sventana — это редкие народные мелодии, собранные этнографами XIX и XX веков. Тина находит их в экспедиционных архивах и создает уникальные композиции, сочетая фольклор с хип-хопом, инди-попом и даже нео-классикой.
Юсуповский сад станет основной площадкой II Saint Petersburg Jazz Festival, который пройдет с 22 по 26 июля. В эти дни зрители смогут насладиться выступлениями известных джазменов и популярных артистов других музыкальных жанров, которые представят специальные программы.
Хедлайнерами в Юсуповском саду станут:
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!