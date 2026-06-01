Спектакль «Игры в классики» в Детском музыкальном театре «Зазеркалье»

В Детском музыкальном театре «Зазеркалье» состоится премьерный показ спектакля, вдохновлённого романом Хулио Кортасара «Игра в классики». Режиссёр-постановщик Вероника Ищенко создала уникальную сценографию и костюмы, погружающие зрителей в атмосферу кабаре.

Музыка и исполнение

В спектакле звучат зонги Курта Вайля, которые не только дополняют действие, но и комментируют его, создавая диалог с публикой. Музыкальный руководитель Егор Прокопьев вместе с командой музыкантов придаст постановке особую атмосферу.

Краткая информация

Режиссёр-постановщик – Вероника Ищенко

Балетмейстер-постановщик – Ольга Красных

Музыкальный руководитель и дирижёр – Егор Прокопьев

Художник-постановщик – Алексей Левданский

Художник по костюмам – Елизавета Мирошникова

Художник по свету – Денис Солнцев

Художественный руководитель – народный артист РФ Александр Петров

Продолжительность

Продолжительность спектакля – 2 часа с антрактом.

Сюжет и идея

Герои спектакля, словно играя в классики, рефлексируют, ищут смысл существования и сталкиваются с вопросами о счастье и реальности на фоне непрекращающегося действия кабаре. При этом сценограф Алексей Левданский и художник по костюмам Елизавета Мирошников создают театр в театре, элегантно сочетая элементы кабаре и уличного шоу.

Музыка Курта Вайля

Музыкальный язык Вайля, разрушая границы между жанрами, позволяет спектаклю затрагивать серьезные темы в экстравагантной форме. Зонги превращаются в насыщенные музыкальные монологи, комментирующие происходящее и обжигающие своим эмоциональным воздействием.

На сцене вместе с актёрами выступают музыканты: Екатерина Краснодембская (скрипка), Виталий Сапуло (кларнет), Кирилл Григорьев (контрабас), Никита Васильев (перкуссия) и Игорь Михайлов (рояль).

Спектакль «Игры в классики» будет интересен зрителям, ценящим постмодернистские истории и глубокие музыкальные номера.