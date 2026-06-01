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Игры в классики
Киноафиша Игры в классики

Спектакль Игры в классики

Постановка
Зазеркалье 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Игры в классики» в Детском музыкальном театре «Зазеркалье»

В Детском музыкальном театре «Зазеркалье» состоится премьерный показ спектакля, вдохновлённого романом Хулио Кортасара «Игра в классики». Режиссёр-постановщик Вероника Ищенко создала уникальную сценографию и костюмы, погружающие зрителей в атмосферу кабаре.

Музыка и исполнение

В спектакле звучат зонги Курта Вайля, которые не только дополняют действие, но и комментируют его, создавая диалог с публикой. Музыкальный руководитель Егор Прокопьев вместе с командой музыкантов придаст постановке особую атмосферу.

Краткая информация

  • Режиссёр-постановщик – Вероника Ищенко
  • Балетмейстер-постановщик – Ольга Красных
  • Музыкальный руководитель и дирижёр – Егор Прокопьев
  • Художник-постановщик – Алексей Левданский
  • Художник по костюмам – Елизавета Мирошникова
  • Художник по свету – Денис Солнцев
  • Художественный руководитель – народный артист РФ Александр Петров

Продолжительность

Продолжительность спектакля – 2 часа с антрактом.

Сюжет и идея

Герои спектакля, словно играя в классики, рефлексируют, ищут смысл существования и сталкиваются с вопросами о счастье и реальности на фоне непрекращающегося действия кабаре. При этом сценограф Алексей Левданский и художник по костюмам Елизавета Мирошников создают театр в театре, элегантно сочетая элементы кабаре и уличного шоу.

Музыка Курта Вайля

Музыкальный язык Вайля, разрушая границы между жанрами, позволяет спектаклю затрагивать серьезные темы в экстравагантной форме. Зонги превращаются в насыщенные музыкальные монологи, комментирующие происходящее и обжигающие своим эмоциональным воздействием.

На сцене вместе с актёрами выступают музыканты: Екатерина Краснодембская (скрипка), Виталий Сапуло (кларнет), Кирилл Григорьев (контрабас), Никита Васильев (перкуссия) и Игорь Михайлов (рояль).

Спектакль «Игры в классики» будет интересен зрителям, ценящим постмодернистские истории и глубокие музыкальные номера.

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В других городах
Июнь
26 июня пятница
19:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 2000 ₽

Фотографии

Игры в классики Игры в классики Игры в классики Игры в классики Игры в классики Игры в классики

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