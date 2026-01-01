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Игрушки. Новогодняя история
Киноафиша Игрушки. Новогодняя история

Спектакль Игрушки. Новогодняя история

0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Новогодняя сказка для самых маленьких

Приготовьтесь к волшебству! На сцене оживает старая, но очаровательная балеринка — новогодняя игрушка из ваты, которая с нетерпением ждёт наступления Нового Года. Но в этот раз её ожидания обмануты: ёлку украсили современные светящиеся и поющие игрушки, оставив балеринку в тени.

Вместе с Клоуном и Зайкой ей предстоит столкнуться с коварной Молью, злейшей врагом ватных игрушек. Но это не всё! Герои отправляются в удивительное приключение, где познакомятся с новыми обитателями ёлочных веток.

С помощью зрителей они намерены вернуть себе нарядный вид и, конечно же, попасть на долгожданный праздник. Новый Год — это время чудес, и в этом спектакле волшебство не заставит себя ждать!

Не упустите возможность стать частью этой захватывающей новогодней истории!

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