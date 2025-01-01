Игрушки на елку

Меню
6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+
О концерте

Предновогодний концерт в Театре имени Сац

В Театре имени Сац состоится предновогодний концерт учеников Центральной Музыкальной Школы – Академии исполнительского искусства. Вместе с оркестром театра, под управлением дирижёра Сергея Михеева, юные музыканты подарят зрителям незабываемые мгновения классической музыки.

Исполнители и репертуар

На концерте выступят талантливые виолончелисты, скрипачи, флейтисты и арфисты. Они исполнят произведения известных композиторов, таких как Н.А. Римский-Корсаков, К. Дебюсси и Р. Шуман. Эти музыкальные шедевры прекрасно передают атмосферу Нового года и создат настроение праздника.

Место проведения

Концерт пройдет в Фойе Большого зала, которое будет украшено чудесными огнями, создавая волшебную предновогоднюю атмосферу.

Не упустите возможность насладиться великолепными произведениями классической музыки в исполнении дарования будущего!

Декабрь
18 декабря четверг
19:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 500 ₽

