Игрушки на елку

Предновогодний концерт в Театре имени Сац

В Театре имени Сац состоится предновогодний концерт учеников Центральной Музыкальной Школы – Академии исполнительского искусства. Вместе с оркестром театра, под управлением дирижёра Сергея Михеева, юные музыканты подарят зрителям незабываемые мгновения классической музыки.

Исполнители и репертуар

На концерте выступят талантливые виолончелисты, скрипачи, флейтисты и арфисты. Они исполнят произведения известных композиторов, таких как Н.А. Римский-Корсаков, К. Дебюсси и Р. Шуман. Эти музыкальные шедевры прекрасно передают атмосферу Нового года и создат настроение праздника.

Место проведения

Концерт пройдет в Фойе Большого зала, которое будет украшено чудесными огнями, создавая волшебную предновогоднюю атмосферу.

Не упустите возможность насладиться великолепными произведениями классической музыки в исполнении дарования будущего!