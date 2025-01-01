Спектакль Игровое занятие «Шекспировский театр»

Спектакль-Путешествие в мир Шекспира

«Шекспир… Это не просто фамилия, это целый мир, в который хочется погрузиться. Его творчество стало основой для многих театров, а сам он оставил нам наследие, которое продолжает вдохновлять и восхищать. Мы приглашаем вас на уникальный игровой мастер-класс, который даст возможность прикоснуться к этому волшебному миру!»

О программе мастер-класса

На протяжении 60 минут участники смогут почувствовать себя настоящими творцами. Вы создадите макет театра и даже сможете примерить на себя роль одного из героев знаменитой пьесы «Сон в летнюю ночь». Пусть ваши костюмы будут вырезаны из белого крафта, но это не помешает вам окунуться в атмосферу шекспировской Англии начала 17 века!

Кому подойдет мастер-класс?

Данный мастер-класс рассчитан на детей от 10 лет. Это отличная возможность для юных актеров развить свои творческие способности и получить новый опыт в театральном искусстве.

Автор идеи

Автором концепции мастер-класса является Алексей Шашилов, который стремится раскрыть перед участниками всю прелесть и загадочность шекспировского театра.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу творчества великого драматурга и стать частью его удивительного мира!