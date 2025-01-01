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Игровое занятие «Шекспировский театр»
Билеты от 1200₽
Киноафиша Игровое занятие «Шекспировский театр»

Спектакль Игровое занятие «Шекспировский театр»

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль-Путешествие в мир Шекспира

«Шекспир… Это не просто фамилия, это целый мир, в который хочется погрузиться. Его творчество стало основой для многих театров, а сам он оставил нам наследие, которое продолжает вдохновлять и восхищать. Мы приглашаем вас на уникальный игровой мастер-класс, который даст возможность прикоснуться к этому волшебному миру!»

О программе мастер-класса

На протяжении 60 минут участники смогут почувствовать себя настоящими творцами. Вы создадите макет театра и даже сможете примерить на себя роль одного из героев знаменитой пьесы «Сон в летнюю ночь». Пусть ваши костюмы будут вырезаны из белого крафта, но это не помешает вам окунуться в атмосферу шекспировской Англии начала 17 века!

Кому подойдет мастер-класс?

Данный мастер-класс рассчитан на детей от 10 лет. Это отличная возможность для юных актеров развить свои творческие способности и получить новый опыт в театральном искусстве.

Автор идеи

Автором концепции мастер-класса является Алексей Шашилов, который стремится раскрыть перед участниками всю прелесть и загадочность шекспировского театра.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу творчества великого драматурга и стать частью его удивительного мира!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 ноября
Центр Вознесенского Москва, Б.Ордынка, 46, стр. 3
15:00 от 1200 ₽

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