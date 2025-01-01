Спектакль Игровое занятие «Античный театр»

Приглашаем вас и ваших детей на захватывающий игровой мастер-класс, который позволит стать частью древнегреческой театральной культуры! Этот уникальный опыт предназначен для детей от 7 лет и поможет им не только узнать историю театра, но и стать его творцами.
В ходе мастер-класса участники смогут:
Мастер-класс разработан талантливым автором Алексеем Шашиловым, который не только увлечен театром, но и стремится передать свои знания и любовь к искусству новым поколениям.
Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир античного театра и создать unforgettable моменты для вашего ребенка. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя магию театрального искусства!