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Игровое занятие «Античный театр»
Билеты от 1200₽
Киноафиша Игровое занятие «Античный театр»

Спектакль Игровое занятие «Античный театр»

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Античного театра

Приглашаем вас и ваших детей на захватывающий игровой мастер-класс, который позволит стать частью древнегреческой театральной культуры! Этот уникальный опыт предназначен для детей от 7 лет и поможет им не только узнать историю театра, но и стать его творцами.

Что вас ждет?

В ходе мастер-класса участники смогут:

  • Создать макет театра и погрузиться в атмосферу древности;
  • Опробовать свои силы в создании масок, которые были неотъемлемой частью античного театра;
  • Принять участие в репетициях, воплотив на сцене знаменитые тексты Аристофана;
  • Узнать миф о рождении Диониса и его значении в культуре Древней Греции.

Автор идеи

Мастер-класс разработан талантливым автором Алексеем Шашиловым, который не только увлечен театром, но и стремится передать свои знания и любовь к искусству новым поколениям.

Запись на мастер-класс

Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир античного театра и создать unforgettable моменты для вашего ребенка. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя магию театрального искусства!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Центр Вознесенского Москва, Б.Ордынка, 46, стр. 3
15:00 от 1200 ₽

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