Интерактивное приключение для детей и взрослых в Бункер-42 на Таганке

Готовы ли вы погрузиться в мир загадок и тайн? На нашем новом спектакле зрители станут участниками увлекательного приключения, где столкнутся с неожиданным взрывом в лаборатории. Что же скрывает профессор и его загадочные подопечные?

Сюжет

Во время знакомства с профессором происходит неожиданный взрыв в одном из ближайших помещений. Участники программы пытаются разобраться в произошедшем и вскоре обнаруживают, что лаборант находится без сознания, а сам профессор таинственным образом исчез. Его подопечные разбежались, и теперь перед группой стоят непростые задачи:

пройти испытания вместе с лаборантом;

не попасться в лапы необычным существам;

узнать, куда пропал профессор;

помочь ему поймать всех беглецов.

Дополнительная информация

Если у вас больше игроков, не переживайте! Билеты можно будет докупить в день мероприятия, всего за 10 минут до начала, в кассе Бункера. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного приключения!