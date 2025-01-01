Приглашаем вас на уникальную программу, посвященную лазерным боям! Это возможность познакомиться с лазерными винтовками, максимально приближенными к настоящему оружию, а также с сопровождающим оборудованием и правилами техники безопасности.
Программа включает в себя:
Площадка для лазерных боев оборудована всеми необходимыми укрытиями, что делает процесс игры еще более захватывающим. Проведение мероприятий обеспечивают опытные и квалифицированные инструкторы, которые помогут вам получить незабываемые впечатления и научат работать в команде.
На нашем сайте вы можете приобрести билет для группы из 10 человек — это минимальное количество участников для данной программы.
Если у вас больше игроков, вы сможете докупить билеты в день мероприятия, за 10 минут до начала игры, в кассе Бункера. Не упустите шанс провести время с пользой и проверить крепость плеча товарища!