Погружение в мир лазерных боев

Приглашаем вас на уникальную программу, посвященную лазерным боям! Это возможность познакомиться с лазерными винтовками, максимально приближенными к настоящему оружию, а также с сопровождающим оборудованием и правилами техники безопасности.

Что вас ждет?

Программа включает в себя:

Знакомство с лазерными винтовками и их особенностями;

Обучение правилам техники безопасности;

Игровые раунды, в ходе которых команды разыгрывают различные сценарии боевых столкновений.

Идеальная площадка для игры

Площадка для лазерных боев оборудована всеми необходимыми укрытиями, что делает процесс игры еще более захватывающим. Проведение мероприятий обеспечивают опытные и квалифицированные инструкторы, которые помогут вам получить незабываемые впечатления и научат работать в команде.

Как приобрести билеты?

На нашем сайте вы можете приобрести билет для группы из 10 человек — это минимальное количество участников для данной программы.

Дополнительная информация

Если у вас больше игроков, вы сможете докупить билеты в день мероприятия, за 10 минут до начала игры, в кассе Бункера. Не упустите шанс провести время с пользой и проверить крепость плеча товарища!