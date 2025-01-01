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Игровая программа «Команда V»
Билеты от 28000₽
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Игровая программа «Команда V»

18+
Возраст 18+
Билеты от 28000₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир лазерных боев

Приглашаем вас на уникальную программу, посвященную лазерным боям! Это возможность познакомиться с лазерными винтовками, максимально приближенными к настоящему оружию, а также с сопровождающим оборудованием и правилами техники безопасности.

Что вас ждет?

Программа включает в себя:

  • Знакомство с лазерными винтовками и их особенностями;
  • Обучение правилам техники безопасности;
  • Игровые раунды, в ходе которых команды разыгрывают различные сценарии боевых столкновений.

Идеальная площадка для игры

Площадка для лазерных боев оборудована всеми необходимыми укрытиями, что делает процесс игры еще более захватывающим. Проведение мероприятий обеспечивают опытные и квалифицированные инструкторы, которые помогут вам получить незабываемые впечатления и научат работать в команде.

Как приобрести билеты?

На нашем сайте вы можете приобрести билет для группы из 10 человек — это минимальное количество участников для данной программы. 

Дополнительная информация

Если у вас больше игроков, вы сможете докупить билеты в день мероприятия, за 10 минут до начала игры, в кассе Бункера. Не упустите шанс провести время с пользой и проверить крепость плеча товарища!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
24 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
25 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
26 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
27 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
28 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
29 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
30 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
31 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
1 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
2 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
3 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
4 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
5 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
6 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
7 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
8 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
9 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
10 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
11 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
12 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
13 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
14 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
15 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
16 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
17 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
18 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
19 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
20 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
21 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
22 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
23 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
24 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
25 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
26 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
27 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
28 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
29 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
30 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
31 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
1 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
2 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
3 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
4 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
5 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
6 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
7 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
8 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
9 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
10 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
11 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
12 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
13 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
14 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
15 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
16 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
17 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
18 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
19 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
20 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
21 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
22 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
23 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
24 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
25 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
26 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
27 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
28 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
29 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
30 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
1 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
2 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
3 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
4 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
5 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
6 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
7 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
8 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
9 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
10 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
11 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
12 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
13 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
14 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
15 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
16 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
17 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
18 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
19 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
20 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
21 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
22 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
23 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
24 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
25 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
26 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
27 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
28 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
29 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
30 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
31 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
1 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
2 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
3 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
4 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
5 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
6 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
7 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
8 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
9 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
10 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
11 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
12 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
13 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
14 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
15 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
16 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
17 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
18 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
19 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
20 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
21 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
22 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
23 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
24 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
25 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
26 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
27 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
28 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
29 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
30 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
1 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
2 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
3 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
4 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
5 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
6 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
7 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
8 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
9 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
10 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
11 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
12 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
13 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
14 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
15 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
16 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
17 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
18 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
19 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
20 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
21 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
22 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
23 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
24 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
25 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
26 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
27 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
28 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
29 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
30 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽
31 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 28000 ₽

В ближайшие дни

Интерактивный лазерный тир
6+
Интерактивный
Интерактивный лазерный тир
13 октября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 16000 ₽
Игровая программа «Фаертаг»
18+
Интерактивный
Игровая программа «Фаертаг»
30 июля в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 120000 ₽
Комбо: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Мир ИИ: создай свой стикерпак»
6+
Интерактивный Мастер-класс
Комбо: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Мир ИИ: создай свой стикерпак»
31 августа в 11:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1250 ₽
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