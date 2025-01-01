Приглашаем вас на уникальное практическое занятие, которое проходит в игровой форме. Это отличная возможность получить полезные навыки в увлекательной обстановке!
Билеты можно приобрести на группу из 10 человек – это минимальное количество участников для данной программы. Для покупки билета посетите наш сайт.
Если у вас больше 10 игроков, вы сможете докупить билеты в день мероприятия. Сделайте это за 10 минут до начала занятия в кассе Бункера.
Не упустите возможность попробовать свои силы в этом увлекательном опыте!