Практическое занятие в игровой форме

Приглашаем вас на уникальное практическое занятие, которое проходит в игровой форме. Это отличная возможность получить полезные навыки в увлекательной обстановке!

Что вас ждет?

Контактное знакомство с оружием

Практические навыки поведения в бомбоубежище

Знакомство с индивидуальными рационами питания (ИРП) и армейской кухней

Основы первой медицинской помощи

И многое другое!

Как приобрести билеты?

Билеты можно приобрести на группу из 10 человек – это минимальное количество участников для данной программы. Для покупки билета посетите наш сайт.

Дополнительные участники

Если у вас больше 10 игроков, вы сможете докупить билеты в день мероприятия. Сделайте это за 10 минут до начала занятия в кассе Бункера.

Не упустите возможность попробовать свои силы в этом увлекательном опыте!