Приглашаем вас на уникальную программу обучения, где действующий офицер-инструктор и его ассистенты поделятся знаниями о тактике поведения в сложных ситуациях, обращении с оружием и основах тактической медицины. Это отличная возможность погрузиться в мир военной подготовки и узнать, как действовать в прифронтовой зоне во время боевых действий.
Участники программы смогут:
Это не только обучение, но и захватывающее приключение, которое позволит вам почувствовать себя в роли настоящего бойца.
Чтобы принять участие, вам необходимо приобрести билет на группу из 10 человек — это минимальное количество участников для данной программы. Билеты можно приобрести на нашем сайте.
Не упустите шанс пройти обучение у профессионалов и получить уникальный опыт!