Обучение основам тактики и обращения с оружием

Приглашаем вас на уникальную программу обучения, где действующий офицер-инструктор и его ассистенты поделятся знаниями о тактике поведения в сложных ситуациях, обращении с оружием и основах тактической медицины. Это отличная возможность погрузиться в мир военной подготовки и узнать, как действовать в прифронтовой зоне во время боевых действий.

Что вас ждет на программе?

Участники программы смогут:

Стрелять из охолощенного оружия и страйкбольных автоматов Калашникова;

Научиться бросать светошумовые гранаты;

Получить базовые навыки тактической медицины.

Это не только обучение, но и захватывающее приключение, которое позволит вам почувствовать себя в роли настоящего бойца.

Как записаться на программу?

Чтобы принять участие, вам необходимо приобрести билет на группу из 10 человек — это минимальное количество участников для данной программы. Билеты можно приобрести на нашем сайте.

Не упустите шанс пройти обучение у профессионалов и получить уникальный опыт!