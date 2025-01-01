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Игровая программа «День в спецназе»
Билеты от 67000₽
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Игровая программа «День в спецназе»

16+
Возраст 16+
Билеты от 67000₽

О концерте/спектакле

Обучение в Бункере: Стратегия, Тактика и Оружие

Приглашаем вас на уникальную программу обучения основам обращения с оружием и тактике поведения в сложных ситуациях, проводимую действующим офицером-инструктором и его ассистентами. Это шанс погрузиться в атмосферу военных действий и освоить ключевые навыки, которые могут пригодиться в экстренных ситуациях.

Что вас ждет на занятиях?

Участники программы получат возможность:

  • Стрелять из охолощенного оружия и страйкбольных автоматов Калашникова;
  • Научиться бросать светошумовые гранаты;
  • Овладеть основами тактической медицины.

Организация и питание

Занятия проводятся в формате, который включает обед через три часа после начала. Это позволит участникам восстановить силы и продолжить обучение с новыми знаниями и энергией.

Как записаться на программу?

Для участия в программе необходимо собрать команду из 10 человек — это минимальное количество участников. 

Дополнительная информация

Если у вас больше участников, дополнительные билеты можно будет докупить в день мероприятия, за 10 минут до начала, в кассе Бункера. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего опыта!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
24 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
25 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
26 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
27 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
28 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
29 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
30 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
31 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
1 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
2 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
3 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
4 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
5 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
6 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
7 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
8 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
9 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
10 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
11 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
12 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
13 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
14 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
15 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
16 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
17 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
18 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
19 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
20 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
21 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
22 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
23 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
24 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
25 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
26 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
27 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
28 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
29 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
30 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
31 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
1 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
2 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
3 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
4 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
5 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
6 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
7 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
8 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
9 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
10 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
11 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
12 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
13 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
14 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
15 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
16 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
17 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
18 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
19 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
20 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
21 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
22 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
23 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
24 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
25 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
26 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
27 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
28 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
29 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
30 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
1 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
2 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
3 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
4 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
5 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
6 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
7 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
8 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
9 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
10 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
11 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
12 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
13 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
14 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
15 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
16 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
17 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
18 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
19 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
20 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
21 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
22 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
23 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
24 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
25 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
26 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
27 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
28 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
29 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
30 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
31 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
1 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
2 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
3 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
4 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
5 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
6 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
7 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
8 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
9 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
10 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
11 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
12 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
13 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
14 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
15 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
16 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
17 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
18 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
19 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
20 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
21 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
22 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
23 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
24 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
25 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
26 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
27 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
28 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
29 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
30 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
1 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
2 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
3 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
4 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
5 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
6 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
7 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
8 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
9 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
10 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
11 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
12 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
13 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
14 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
15 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
16 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
17 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
18 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
19 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
20 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
21 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
22 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
23 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
24 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
25 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
26 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
27 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
28 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
29 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
30 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽
31 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 67000 ₽

В ближайшие дни

Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
30 августа в 10:10 Арт-пространство Futurione
от 1870 ₽
Игровая программа «День в спецназе — Молния»
18+
Интерактивный
Игровая программа «День в спецназе — Молния»
29 ноября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 37000 ₽
Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии
16+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии
14 августа в 11:00 Новая Третьяковка
Билеты
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