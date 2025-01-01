Обучение в Бункере: Стратегия, Тактика и Оружие

Приглашаем вас на уникальную программу обучения основам обращения с оружием и тактике поведения в сложных ситуациях, проводимую действующим офицером-инструктором и его ассистентами. Это шанс погрузиться в атмосферу военных действий и освоить ключевые навыки, которые могут пригодиться в экстренных ситуациях.

Что вас ждет на занятиях?

Участники программы получат возможность:

Стрелять из охолощенного оружия и страйкбольных автоматов Калашникова;

Научиться бросать светошумовые гранаты;

Овладеть основами тактической медицины.

Организация и питание

Занятия проводятся в формате, который включает обед через три часа после начала. Это позволит участникам восстановить силы и продолжить обучение с новыми знаниями и энергией.

Как записаться на программу?

Для участия в программе необходимо собрать команду из 10 человек — это минимальное количество участников.

Дополнительная информация

Если у вас больше участников, дополнительные билеты можно будет докупить в день мероприятия, за 10 минут до начала, в кассе Бункера. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего опыта!