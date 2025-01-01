Меню
Игроки
Киноафиша Игроки

Спектакль Игроки

Постановка
Veritas 12+
Режиссер Екатерина Симонова
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

И поисках «маленькой игры», которая приведет к счастью

Как часто в нашем обществе возникает стереотипная мысль о том, что счастье доступно тем, кто не отличается выдающимися способностями. Мы видим, как ничем неприметный одноклассник-троечник вдруг становится миллионером, а дамочка без образования уезжает жить в дорогую страну. Но на самом деле, счастье — это не просто результат материального благополучия. Спектакль «Дуракам — счастье!» поднимает важные вопросы о природе счастья и о том, почему многие ошибаются в своем поиске.

Суть спектакля

В центре сюжета — поиски «маленькой игры», которая должна привести к счастью. Главные герои, мечтая о богатстве и успехе, погружаются в мир азартных игр и иллюзий. Однако, как показывает опыт, счастье не приходит через легкие пути. Ключевой вопрос, который ставит спектакль: что же на самом деле принесет победу — большая сумма или большая трагедия?

Интересные факты

Спектакль заставляет задуматься о том, как часто люди стремятся к быстрому успеху, не задумываясь о последствиях. В театре «Игра на счастье» уже успели отметить, что такие постановки вызывают живую реакцию у зрителей, провоцируя их на обсуждение актуальных тем. Не пропустите возможность увидеть, как на сцене разворачивается настоящая драма человеческих отношений и стремлений!

 

В других городах

Краснодар, 7 сентября
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
19:30 от 1000 ₽

