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Спектакль Игроки

Постановка
Школа драматического искусства 18+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль-притча о природе риска по пьесе Гоголя

Пьеса Николая Гоголя — это не просто история о карточных интригах. Это глубокая притча о человеческой душе, увлеченной азартом. Игра — тонкая грань между искусством и рабством, вдохновением и зависимостью. Режиссерская интерпретация стремится раскрыть скрытые механизмы игры, исследовать ее сущность и показать, как она влияет на душу человека.

Женские образы в мире риска

Особенность постановки — главные роли исполняют актрисы. Именно женская пластичность, способность к глубоким сценическим трансформациям и эмоциональной выразительности позволяют наиболее полно передать природу игрока.

Темы спектакля

  • Азарт и его последствия: риск как вдохновение и как разрушение.
  • Нравственный выбор: союз души с силами, которые могут возвысить или низвергнуть.
  • Человеческая природа: что толкает нас на путь игры?

Атмосфера и задумка

Спектакль предлагает взглянуть на азарт как на метафору жизни: постоянный выбор между победой и поражением, искусством и утратой свободы. Гоголевская сатира обретает новое звучание, становясь универсальной историей о человеке и его слабостях.

Постановка обещает быть яркой, насыщенной и наполненной глубокими размышлениями, оставляющими неизгладимое впечатление.

Режиссер
Игорь Яцко
Игорь Яцко
В ролях
Ольга Баландина
Мария Зайкова
Ольга Бондарева
Анастасия Привалова
Екатерина Аликина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
18:00 от 800 ₽
28 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 800 ₽

Фотографии

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