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Спектакль Игроки

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Такого Гоголя вы еще не видели!

Такого Гоголя вы не видели! Они снова встретятся в маленьком городишке и опять будут играть — легко, весело, с азартом и остроумными выдумками.

Шесть мастеров и один игрок

Их шестеро, они — суперпрофи своего дела. Но и главный герой «не лыком шит»... Кому повезет за карточным столом?

Новая жизнь любимого спектакля

Любимый многими спектакль Юго-Запада обретает новую жизнь, насыщаясь новыми красками. Хореография от гуру танца Артура Ощепкова и народный психодел в обработке Инны Желанной делают его современным и завораживающим.

Режиссер
Олег Анищенко
В ролях
Евгений Банифатов
Олег Анищенко
Денис Шалаев
Антон Белов
Андрей Кудзин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽
8 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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