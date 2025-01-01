Спектакль Игроки

Такого Гоголя вы еще не видели!

Такого Гоголя вы не видели! Они снова встретятся в маленьком городишке и опять будут играть — легко, весело, с азартом и остроумными выдумками.

Шесть мастеров и один игрок

Их шестеро, они — суперпрофи своего дела. Но и главный герой «не лыком шит»... Кому повезет за карточным столом?

Новая жизнь любимого спектакля

Любимый многими спектакль Юго-Запада обретает новую жизнь, насыщаясь новыми красками. Хореография от гуру танца Артура Ощепкова и народный психодел в обработке Инны Желанной делают его современным и завораживающим.