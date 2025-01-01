Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Игроки
Киноафиша Игроки

Спектакль Игроки

12+
Продолжительность 1 час, 40 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедийный детектив по пьесе Гоголя

Спектакль «Игроки» по пьесе Н. В. Гоголя обещает увлекательное путешествие в мир азартных игр и человеческих страстей. В провинциальной гостинице встречаются высококлассные карточные шулеры, готовые объединить усилия для того, чтобы обыграть местного помещика, используя краплёные карты.

Кто станет счастливчиком?

В этой игре неизвестно, кто окажется победителем. Азарт способен обмануть даже самых опытных игроков: сегодня тебе везёт, а завтра ты можешь потерять всё за считанные минуты. Главный герой, Ихарев, отличается от своих товарищей по азарту. Он не просто мошенник — он одержимый гений игры, для которого азарт — это настоящая поэзия.

Любовь и предательство

Особое внимание Ихарев уделяет своей «возлюбленной» — волшебной колоде карт, символизирующей счастье и удачу. Однако, как показывает практика, даже самый искусный обманщик может столкнуться с хитрым соперником.

Искромётный юмор и завораживающая интрига

Пьеса Гоголя наполнена интригой, искромётным юмором и увлекательным сюжетом. Мастерски отточенные диалоги и яркие персонажи создают атмосферу, которая сделает этот спектакль незабываемым. Приглашаем вас на захватывающее театральное зрелище, полное неожиданных поворотов и эмоциональных моментов!

Режиссер
Татьяна Казакова
В ролях
Денис Зайцев
Александр Матвеев
Виталий Куклин
Платон Побегайло
Михаил Сливников

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Игроки

В ближайшие дни

Вишневый сад
16+
Комедия
Вишневый сад
4 сентября в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Мой дедушка был вишней
6+
Детский Музыка
Мой дедушка был вишней
17 августа в 14:00 Мастерская
от 900 ₽
Красавец-мужчина
18+
Драма
Красавец-мужчина
20 сентября в 19:00 Русская антреприза им. Андрея Миронова
от 1100 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше